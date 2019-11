La mujer del dueño de Magrudis confirma que conocían el positivo desde febrero y que limpiaron con lejía

El comercial ha asegurado que "nunca" ha estado asociado a José Antonio Marín, con el que sólo le une una amistad, y ha dicho que no sabía que se hubiese vendido carne como marca blanca.

Cuando se cerró la nave, según esta investigada, se instaló en su domicilio un ordenador de Magrudis porque tenían que hacer abonos a los clientes que habían devuelto la mercancía por la alerta sanitaria. Y el hecho de llevarlo a su casa, ha agregado, fue porque en casa de José Antonio "no había internet" , ha afirmado.

La esposa de José Antonio Marín Ponce ha afirmado asimismo en su declaración ante la instructora que la empresa que hacía los análisis iba con frecuencia a las naves y recogían muestras tanto de las superficies como de los productos. Según la mujer del dueño, esta empresa le dijo que la lejía servía para limpiar "con agua fría y no echando ni mucha ni poca". Ha señalado además que utilizaban una popular marca de desengrasante para la grasa del suelo y luego también se limpiaba con lejía.

Encarnación también era la encargada del control de los hornos, los tiempos de cocción y la temperatura cuando se encontraba en la sede de Magrudis, aunque ha señalado que sólo trabajaba unas "dos horas al día". No obstante, ha añadido que "no sabía" que hubiera que llevar un registro de control de las temperaturas del horno , aunque las temperaturas sí se tomaban.

Facua pedirá que declaren varios responsables municipales

El equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción pedirá a la juez que cite a declarar a varios responsables municipales en el caso Magrudis, según ha anunciado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

Según la organización de consumidores, que está personado en la causa, la investigación policial ha puesto de manifiesto que se produjeron aún más irregularidades en las responsabilidades inspectoras del Ayuntamiento de Sevilla que las que ya había dado a conocer Facua en los últimos meses. Si el Ayuntamiento hubiera hecho correctamente su trabajo, Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016, sostiene la asociación.

FACUA ya denunció a finales de agosto un cúmulo de dejaciones de responsabilidades por parte del Consistorio hispalense, dado que no detectó que Magrudis desarrollaba su actividad sin la debida licencia municipal y que llegó a reducir de forma indebida el nivel de riesgo de la empresa en una inspección realizada en julio de 2017, aumentando con ello los plazos de los controles. Además, pese a que la siguiente inspección tuvo que haberse realizado un año y medio después, en enero de 2019, ésta no se produjo hasta agosto, como consecuencia de la alerta por Listeria en sus productos.

En el mes de septiembre, FACUA calificó de extremadamente grave que el Ayuntamiento no clausurara Magrudis en diciembre de 2018, cuando la empresa presentó una declaración responsable -en lugar de la preceptiva solicitud de licencia- "llena de irregularidades", las cuales no fueron detectadas porque no se revisó la documentación.

Ahora, el último informe elaborado los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil ha revelado más irregularidades. Facua quiere que varios responsables municipales den explicaciones sobre todas ellas en sede judicial.