La Manada sigue en Sevilla I aislados del resto de presos por su seguridad

Los cinco condenados de La Manada por violación continuada a una joven en los Sanfermines de 2016 siguen, según ha podido saber Diario de Sevilla, en el departamento de ingresos de la cárcel de Sevilla I, están aislados del resto de presos, y sólo tienen contacto con los presos de confianza. A lo largo del día se producirán las entrevistas con los educadores y psicólogos penitenciarios para clasificarlos y decidir a qué módulo les destinan. Tal y como indica el protocolo de ingreso en prisión.

Según indicaron a EFE fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, después la Junta de Tratamiento de la cárcel tiene un plazo de dos meses para clasificarles, como se hace habitualmente. Casi con toda probabilidad serán clasificados en segundo grado u ordinario, como la mayoría de los presos, ya que en primer grado o régimen cerrado solo están los reclusos considerados muy peligrosos, como terroristas.

Por ahora, según ha podido saber este periódico, los cinco miembros de La Manada condenados en sentencia firme por el Tribunal Supremo a 15 años de cárcel, siguen el módulo de ingresos y están siendo entrevistados por cada uno de los profesionales que integran el equipo multidisciplinar, entre ellos el psicólogo, el jurista, el educador o el trabajador social.

Al parecer, los cinco jóvenes no han creado problemas durante el fin de semana, aunque al parecer sí han recibido amenazas e insultos por parte del resto de reclusos de Sevilla I. Parece ser que existe una orden verbal para que los condenados no estén en contacto con los demás. En el código de la cárcel, los violadores suelen recibir amenazas por parte del resto de los presos, por esta razón en esta ocasión se ha aislado a La Manada para proteger su integridad física. Por ahora, salvo con los llamados presos de confianza, no tienen contacto con el resto de los reclusos.

Una vez que sean examinados los cinco jóvenes, la dirección del centro de reunirá para tomar la decisión respecto a su clasificación y el módulo de destino. Por ahora, según ha podido saber este periódico, no presentan un perfil problemático.