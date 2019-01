Mellet niega el pago de facturas falsas a la empresa que buscó financiación del ERE

El ex director genera de Mercasevilla Fernando Mellet ha negado este miércoles que la empresa pública mixta pagara facturas falsas a la sociedad Hermes Consulting, que fue contratada para buscar la financiación de los ERE de 2003 y 2007.

En su declaración en el juicio, Fernando Mellet -que se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental- ha precisado que Hermes Consulting fue contratada en 2002 y ha negado esos pagos fraudulentos. "Nadie ha puesto en duda la veracidad de la prestación del servicio por Hermes Consulting", un labor que consistía en conseguir la "mayor financiación posible" para sufragar el Expediente de Regulación de Empleo que según él se iba a desarrollar en dos fases y que tuviera la menor repercusión en las cuentas de Mercasevilla.

El ex responsable de la lonja ha dicho que Hermes Consulting "no tenía que hacer ningún informe" y a preguntas del fiscal respecto a un documento que la empresa envío de 11 o doce folios, Mellet ha insistido en que no se trata de ningún informe, sino de "las líneas de actuación de lo que se va a continuar" haciendo en los ERE de la empresa.

El fiscal también le ha preguntado por una factura de 2007 por importe de 30.000 euros más IVA que, según el Ministerio Público, no consta que se haya pagado y Mellet ha dicho sobre la misma que cree que "no se ha pagado". Sí ha reconocido que en diciembre de 2005 se firmó un contrato con Hermes y se anticipó la cantidad de 6.000 euros, y ha relatado que aunque durante los primeros seis meses la consultora mantuvo reuniones de trabajo con Empleo, los trabajadores y el comité de empresa, pero a partir de ese momento Mercasevilla entendió que la empresa incurrió en una "desidia" en la continuación de esa labor.

El fiscal le ha preguntado si ese anticipo no fue utilizado para solucionar un conflicto en Cash Lepe, a lo que el acusado ha respondido diciendo que es la primera noticia que tiene de eso.

Hermes Consulting inició un pleito para reclamar el pago por su trabajo y Mellet ha citado una reunión "bastante dura y difícil" porque la empresa reclamaba el 5% de beneficio que se había estipulado por los "más de seis millones de euros" del ERE, por lo que al final se llegó a un acuerdo para el pago de las facturas, por importe de unos 63.800 euros.