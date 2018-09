Los jueces de Sevilla celebraron 17.460 juicios y encarcelaron a 485 personas en 2017

Los juzgados de la provincia de Sevilla incoaron en 2017 un total de 92.133 diligencias previas, celebraron 17.460 juicios y encarcelaron a 485 detenidos, según la Memoria del Fiscal General del Estado presentada por su titular, María José Segarra.

Según la Memoria, en Sevilla se dictaron en 2017 un total de 485 órdenes de prisión, de las que 19 fueron por delitos de homicidio consumado o en tentativa, 46 por lesiones, 9 por torturas y otros delitos contra la integridad y 20 por delitos contra la libertad sexual (de ellos, ocho fueron por violación).

Por robo ingresaron en prisión 182 sevillanos, 97 lo hicieron por tráfico de drogas, 33 por delitos contra la administración de Justicia (que incluye figuras como la simulación de delito o el encubrimiento) y 39 por delitos contra el orden público. Solo una persona fue encarcelada por un delito de estafa. En total, a nivel nacional se dictaron 13.183 órdenes de prisión.

Los datos de la Fiscalía de Sevilla no van a ser objeto de una presentación específica a la prensa este año. María José Segarra, ex fiscal jefe provincial y ahora fiscal general del Estado, no podrá hacerlo por razón de su cargo y la teniente fiscal, Dolores Villalonga, tampoco lo hará al estar en funciones y no ser la responsable directa de la compilación. Fuentes de la Fiscalía indicaron a este periódico que la Memoria será presentada posiblemente por la fiscal superior andaluza, Ana Tárrago, en Granada.

Las diligencias previas en en Sevilla experimentaron en 2017 un descenso del 2,15%, al pasar de 94.155 el año anterior a 92.133, rebaja que se vio compensada por un aumento de las diligencias urgentes, que pasaron de 6.180 a 6.700 y una subida del 8,41%.

La Memoria incluye los procedimientos penales o civiles y las diligencias de investigación asociadas a la petición de responsabilidad de aforados a nivel de las distintas comunidades autónomas. De ellas, en 2017 se presentaron en Andalucía 92 quejas contra jueces o fiscales en el ejercicio de su cargo.

Otros 44 aforados, en su mayor parte políticos, están bajo investigación judicial en Andalucía, cifra en la que solo está adelantada por Cataluña, con 95. En el conjunto del Estado, son 177 los investigados.

Una vez concluida la fase de investigación, los juzgados sevillanos incoaron 6.723 procedimientos abreviados y 80 sumarios.

Estos 80 casos más graves, tramitados como sumarios, fueron en su mayor parte delitos contra la libertad sexual (37), violaciones (18), los diferentes tipos de homicidio (17) y las lesiones graves (13).

En Sevilla se celebraron el año pasado 351 juiciosante la Audiencia provincial o ante un jurado popular, 9.220 vistas por delitos leves con asistencia del fiscal y 7.889 juicios ante los juzgados de lo penal en procedimientos abreviados y diligencias urgentes. En total, 17.460 juicios a los que asistió alguno del centenar de fiscales destinados en esta provincia.

En 2017 se convocaron en Sevilla sólo 14 juicios con jurado, cifra muy alejada de los 26 de Madrid, 33 de Barcelona y los 11 de una provincia con menor población como Cádiz. En cambio, se incoaron 31 casos para su enjuiciamiento en años venideros ante un jurado popular.

La propia Fiscalía abrió 941 diligencias de investigación propias, de las que 224 fueron por delitos contra la seguridad del tráfico, 210 por delitos contra los derechos de los trabajadores y 117 por lesiones.

Los jueces y magistrados sevillanos dictaron en 2017 un total de 10.097 sentencias. Las materias más recurrentes fueron las lesiones (1.305 sentencias), los robos (2.396), la seguridad del tráfico (3.553), el orden público (554 sentencias), la administración de justicia (767) y el tráfico de drogas (238 veredictos).