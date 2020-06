Minorbis denuncia ante la juez que Emerita actúa por un interés "meramente especulativo"

La empresa Minorbis, que ganó el concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ha arremetido contra la denunciante del caso, Emerita, a la que acusa de "alargar innecesariamente" la investigación judicial y de actuar por un interés "meramente especulativo".

Así lo expone el abogado de Minorbis, Juan Carlos Alférez, en un escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, en el que responde a una alegaciones realizadas por la propia Emerita y la acusación que ejerce la asociación Ecologistas en Acción. Según explica Minorbis, Emerita "jamás podría desarrollar el proyecto de Aznalcóllar porque carece de la más mínima solvencia económica y técnica".

Dice la defensa que es "indudable que Emerita, presuntamente, pretende mantener estas diligencias abiertas con una finalidad meramente especulativa", dado que la empresa perdedora es "conocedora de que nunca podría explotar los derechos mineros de Aznalcóllar, y, por tanto, todo indica que no necesita ni quiere obtener la anulación del concurso, sino mantener las dudas sobre él. Con eso es suficiente para poder sostener en el mercado que tiene una expectativa de llegar a ser la titular de los derechos mineros y con eso negocia y se mantiene en el mercado minero".

Pero esa expectativa, según Minorbis, es "incierta, porque actualmente Emerita no tiene ni la solvencia económica ni técnica que se exige en el concurso. Emerita saber que jamás podría cumplir con lo ofertado y, de hecho, presuntamente, parece no tener ninguna intención de desarrollar el proyecto. Sospechamos, legítimamente y en términos de defensa, que su negocio no estaría en explotar la mina, creando riqueza y empleo para la región, sino en mantener la expectativa de que podría llegar a hacerlo".

Minorbis continúa alegando que Emerita y su empresa matriz, Forbes&Manhattan, "se limitan a comercializar con derechos mineros. La inversión es mínima en comparación con lo que se requiere para explotar una mina, y sin embargo, puede presuntamente lucrarse especulando con la posibilidad de que haya buen material dentro de los derechos mineros con los que comercie. Presunta reventa de los derechos mineros que es justamente la actividad especulativa que hemos mencionado".

Forbes&Mahatan, continúa la representación de Minorbis, no publica estados financiero ni ninguna otra información relativa a la situación económica de la entidad o a sus actividades inversoras. "Se trata de una sociedad totalmente opaca respecto de la que ni siquiera se conoce cuál es el porcentaje de participación de Forbes&Manhattan en el capital de Emerita Resources, si es que hubiera alguno".

Por todo ello, concluye que Emerita es una sociedad española "con pérdidas constantes, propiedad de una sociedad canadiense que no ha explotado nunca ningún recurso minero y que no tiene ingresos desde que se fundó, y un puesto gran grupo minero que respalda la oferta que en realidad es un pequeño banco que especula con inversiones en empresas diversas y que ni siquiera publica estados financieros en su web corporativa", por lo que en estas circunstancias es "evidente la incapacidad de Emerita de llevar a término un proyecto como el que se oferta. Y ya no sirve encubrirse tras la aparente solvencia financiera y técnica de un gran grupo canadiense que, sencillamente, al menos actualmente, no existe".

Emerita "incumple de lejos" el requisito de tener 196 millones de euros en fondos propios, así como el requisito de tener una cifra de negocios superior al triple del presupuesto, porque "lo cierto es que nunca ha tenido actividad productiva generadora de negocio", concluye.