La Mutualidad responde a la plataforma #J2: los abogados con pensiones bajas sólo serán "casos excepcionales"

Centenares de letrados sevillanos llevan meses protestando contra la Mutualidad de la Abogacía y reclamando una "pasarela" al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), al considerar que de no ser así se jubilarán con pensiones "ridículas" de aproximadamente 300 o 400 euros. Agrupados en la plataforma #J2, el último movimiento de estos profesionales ha sido denunciar a los principales responsables de la entidad ante los juzgados. Uno de los denunciados es Rafael Navas, el director general, que ahora expone su punto de vista. Para empezar, defiende que los abogados abocados a esa situación son "casos excepcionales" y que cada mutualista "diseña su propia jubilación". Y para completar la primera tanda de titulares, indica que la Mutualidad está "a favor" de ese tránsito a la cotización en el sistema público y que, en todo caso, la previsible pérdida de mutualistas "no dañará económicamente" a la compañía.

"Es cierto que puede haber mutualistas por debajo de unas cantidades, pero no es masivo y no es verdad que ni los de Sevilla ni los de España en general estén por debajo o tengan pensiones de 300-400 euros", asegura Navas. "Los cálculos que henos hecho son que en todo el país sólo hay 2.500 personas por debajo de los 500 euros. Y son situaciones muy especiales. Algunos no han cotizado todos los años o han cotizado por lo mínimo de lo mínimo o han rechazado aumentos de cuotas que eran voluntarios", argumenta.

"No es generalizado que todo el mundo vaya a tener esas pensiones", insiste. "Es un mensaje que ha calado pero no es real. Yo sitúo la media entre 700 y 800 euros. Y los hay con 2.000 euros porque han metido sus ahorros en este plan. Otros han aportado lo mínimo pero disponen de otros sistemas de ahorro dentro o fuera de la Mutualidad, como planes de pensiones, pisos... Nunca se ha obligado a la gente a pagar más de lo que tenía que pagar, cada uno lo ha elegido libremente", dice.

"Tenemos pensiones de hasta 3.000 euros para todo el mundo, pero no es así. Cada mutualista diseña su propia jubilación y el sistema se organiza en función de las aportaciones que ha hecho cada uno más la rentabilidad que gestiona la Mutualidad, menos los gastos de administración o las primas de contingencias. Con eso se llega a la jubilación y tú decides cómo quieres llevarte el dinero", ahonda.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado que los mutualistas inscritos antes de 1996 podrán pasar sus cotizaciones al RETA. "La Mutualidad nunca ha sido contraria a la pasarela. El que no quiera estar en la Mutualidad tiene libertad para irse, siempre que haya normas para eso. Nosotros tenemos poco que decir en eso, dependemos del Gobierno y de la Seguridad Social", explica en primer lugar. "La ministra inicialmente situó la pasarela para 1995 y ha matizado que será hasta la fecha de la capitalización individual, 2005, con la coletilla de que se aplicará en casos de de vulnerabilidad que no están definidas, así que no se sabe a quién se va a permitir optar a esta pasarela. Nosotros estamos a lo que decida el Gobierno", agrega.

Dicho lo cual, Navas también es crítico, sobre todo con el hecho de que el Gobierno haya realizado este anuncio de forma "unilateral". "No sabemos cómo va a funcionar la pasarela. Nosotros pasaremos el dinero que cada uno tiene individualmente. El mutualista perderá su titularidad y el dinero será a favor de la Seguridad Social. Pero tampoco sé qué tipo de pasarela se va a diseñar y no sé si les compensará año cotizado por año cotizado o hará un cálculo a ver cuántos años les corresponde. La ministra nunca se ha reunido ni con la Mutualidad ni con la Confederación que aglutina a todas las mutuas profesionales, han sido manifestaciones unilaterales", lamenta.

Los abogados descontentos reclaman que en esa transición no partan de cero para así no perder todo lo que han cotizado con la Mutualidad. "Eso depende de la Seguridad Social. Lo que está claro que la Mutualidad no puede traspasar más dinero del que tiene acumulado cada mutualista. Si alguien tiene 70.000 euros, no le puedo pasar el déficit de las cotizaciones, sólo los derechos económicos que cada mutualista tiene con nosotros, ni un duro más, porque el resto está a nombre de otros mutualistas", profundiza.

"¿Con esos 70.000 euros le va a compensar por 30 años que tiene aquí cotizados? Eso depende de la Seguridad Social. Si alguien ha cotizado 30 años y tiene un saldo de 70.000 euros y en el RETA debería haber cotizado 100.000...", deja caer.

Navas sí tiene claro que lo que cada abogado ha pagado a la Mutualidad "es mucho menos de lo que debería haber pagado en el sistema público". "Si tienes 70.000 ahorrados, no sé si el RETA te va a aceptar 70.000 por 100.000 y va a asumir ese déficit por parte de los mutualistas o, en vez de aceptar 30 años cotizados, te va a decir que te corresponden 22,5. La ministra simplemente ha salido a decir que habrá pasarela en caso de vulnerabilidad, pero nada de cálculo de cotizaciones", añade.

El director general también se refiere a las críticas sobre la pérdida de capital y derechos adquiridos cuando un mutualista decidía irse al sistema público. "Hasta 1987 sí había un sistema de reparto y si se iban al RETA, perdían los derechos que habían adquirido. A partir de ese año podían dejar de pagar pero no perdían la totalidad de sus aportaciones. En función de los años cotizados te correspondían unos derechos que los podías cobrar sólo en el momento de la jubilación. Fue en 1996 cuando la Mutualidad se adaptó a la no obligatoriedad, es decir, que los que entraban lo hacían de forma voluntaria y su dinero no se perdía. Si alguien se va al RETA, cuando llegue la jubilación el dinero que tenga en la Mutualidad sigue rentando y en la jubilación puede disponer de ese dinero. Cobrarás una pensión en el régimen público y un pequeño complemento por el saldo que tienes en la Mutualidad", augura.

La ministra también ha anunciado el establecimiento a partir de 2027 de la obligatoriedad de darse de alta en el RETA para los nuevos profesionales colegiados, lo que eliminaría la opción de tener una cobertura alternativa con la Mutualidad. "Buena noticia no es", reconoce Navas. "No queremos que un sistema se acabe porque la ministra diga que se tiene que acabar. Nosotros defendemos la voluntariedad de cada uno de decidir. Una vez que te metas en el régimen público, no puedes entrar en la Mutualidad, pero defendemos esta posibilidad de quienes se incorporan a los colegios", reitera.

¿Cómo repercutiría esa previsible pérdida de mutualistas a la Mutualidad? "Desde el punto de vista económico no nos daña porque, desgraciadamente, el sistema alternativo en las profesiones liberales ha cambiado. Antes, igual el 80% de los colegiados era por cuenta propia. Eso ahora ha quedado reducido a un 15-20%. Cada día está más difícil el emprendimiento por cuenta propia. En las ciudades, el 100% de los que ingresan en la abogacía son captados por los grandes despachos", razona.

Esa tesitura estaba "contemplada" en el plan estratégico de la Mutualidad, afirma Navas. "Cada vez hay menos colegiados. No nos hace daño, pero vamos a defender el sistema de capitalización que tenemos porque es un buen sistema si funciona bien. Si no aportas, no funciona y te va mejor el RETA si aportas menos. Pero nuestro sistema, para quien lo desarrolla bien, es un buen sistema y puede tener mejores prestaciones que la Seguridad Social si te preocupas de aportar lo que tienes que aportar", matiza. "También es cierto que la ministra ha matizado que la obligatoriedad acabará en 2027 salvo para aquellos que tengan pluriactividad", aclara.

El "follón" con #J2

La resolución de este conflicto, visto lo visto, no parece fácil. "Siempre hemos intentado que esto fuese pacífico", asegura Navas. "Desde el primer momento hicimos un grupo de trabajo al que se incorporó toda asociación que quiso. No fuimos capaces de que viniera ningún representante de la Seguridad Social y los colectivos dijeron que si la Administración no estaba, las reuniones no tenían mucho sentido", recuerda.

En cuanto a la plataforma #J2, "nunca ha querido participar y no considera a la Mutualidad como interlocutor válido ante la Seguridad Social", lamenta. "Evidentemente, esto depende del Gobierno, no de la Mutualidad. Nosotros nos adaptaremos a lo que esté regulado. Cuando el Gobierno se manifieste, este follón debería acabarse y que cada uno elija dónde quiere estar", pronostica.

Ese "follón" se está enrevesando tanto que Navas ha sido denunciado por el #J2 ante los juzgados. "Me consta, aunque nos hemos enterado por los periódicos. Estoy muy tranquilo, a algunas personas se les ha mandado un burofax para avisar de que habrá que defenderse si son denuncias falsas", advierte. De hecho, "tres o cuatro personas" del movimiento #J2 que "se han identificado como denunciantes" ya han recibido comunicaciones en las que se les anticipa que se exponen a ser denunciadas por calumnias. "La Mutualidad tiene que defenderse y yo personalmente, si me están calumniando, tengo derecho a la defensa. Luego los jueces dictaminarán si siguen adelante o no. Yo estoy muy tranquilo con mi gestión", apostilla.