Nace la Federación Nacional de Asociaciones de Abogados por los derechos de los animales

Tras las últimas reformas legislativas en materia de protección animal, que "lejos de suponer un avance viene a suponer un gran retroceso en los derechos de los animales", ha nacido la Federación ECOS, de ámbito nacional, independiente e integrada por un grupo representativo de Asociaciones de Abogados especializados en derecho animal y medio ambiente, según han informado en un comunicado.

La Federación ECOS, cuya creación fue acordada el pasado mes de enero para actuar en todo el territorio nacional tiene como socios fundadores a las Asociaciones Apadevi, Damac Juristas, Humanicemos y Red Cabama. La Presidencia la ostenta la Abogada María Girona, siendo el resto de las Asociaciones las que ocupan los distintos cargos de la Junta Directiva.

La Federación tiene como fin principal contribuir a la protección efectiva de animales en situación de vulnerabilidad o riesgo para su vida o integridad, tanto física como psicológica; y la protección integral del medio ambiente en cualquier ámbito.

Como fines específicos se encuentran aspectos como Promover cambios normativos y legislativos dirigidos a avanzar hacia mayores garantías de protección de los animales y el medio ambiente; Denunciar públicamente y a través de los procedimientos legales establecidos, el maltrato animal y el incumplimiento de la legislación vigente en materia de animales y exigir a las administraciones competentes la vigilancia y control de dicho cumplimiento por parte de particulares, entidades y la misma administración.

Igualmente, cuando el derecho vulnerado se relacione con el medio ambiente en cualquier ámbito; constituirse como parte interesada, acción popular o particular, etc. ante cualquier instancia judicial o administrativa nacional o europea, cuando por acción u omisión se vean menguados, en riesgo, vulnerados, atacados, etc., los derechos que afecten los animales y/o al medio ambiente. También denunciar y personarnos en procedimientos por prevaricación cuando la resolución expresa o presunta afecte directa o indirectamente a los animales y/o al medio ambiente, entre otros. Un recorrido arduo que sólo con el trabajo de grandes profesionales entendemos que podremos conseguir.