El padre de Marta del Castillo cree que la versión de Carcaño tiene "credibilidad"

El padre de Marta del Castillo ha asegurado este lunes que la versión de Miguel Carcaño en la que acusaba a su hermano Francisco Javier Delgado tiene "credibilidad" con los nuevos documentos que su abogada ha aportado al juez de Instrucción 4 de Sevilla, al que ha pedido la reapertura de la investigación por un delito de homicidio contra el hermano del que fuera asesino confeso de la joven.

En declaraciones a este periódico, Antonio del Castillo ha destacado que los nuevos documentos presentados en el juzgado, publicados por Diario de Sevilla y en los que se revela que Miguel presentó un contrato de trabajo y nóminas falsas para que el BBVA le concediera una hipoteca de 108.622,44 euros por el piso de León XIII -escenario del crimen y que era la herencia de ambos hermanos-, "se da credibilidad a la última versión" de Miguel Carcaño, en la que acusaba a su hermano de matar a Marta de varios golpes con la culata de una pistola después de que la joven intercediera en una fuerte discusión entre ambos motivada precisamente por el impago de la hipoteca.

Del Castillo ha precisado que ese testimonio, la séptima versión que ofrecía Carcaño, no fue "ni inverosímil ni fantasiosa", como en su día criticó el anterior juez instructor, sino que estaba "intentando impedir que se descubriera ese delito" de estafa y falsedad documental. "Antes Carcaño era un embustero, puedo entender al juez en su momento, pero ahora tiene una prueba de que no estaba mintiendo", ha añadido Antonio del Castillo, que entiende que hay "motivos" suficientes para la reapertura de la investigación.

El padre ha explicado también por qué han pedido que la investigación de estos nuevos datos se encargue a la unidad de Desaparecidos de la Comisaría Central de la Policía Nacional. "Quizás el caso está enquistado y esa unidad no lo vea con los mismo ojos, o a lo mejor tienen más medios. No es por dejar en mal lugar a nadie. A mi me da igual quién lo investigue", ha aseverado.

Preguntado sobre si esta puede ser la "última oportunidad" de encontrar a Marta, como ha señalado la abogada Inmaculada Torres en el escrito presentado en el juzgado, Antonio del Castillo ha subrayado que todo dependerá de "cómo lo lleve el juez y la investigación que haga la Policía".

El padre ha recordado que esta nueva pista surgió tras levantar las sospechas la documentación presentada por Miguel Carcaño para pedir el préstamo y en la que aparecían nóminas suyas de un trabajo como ayudante de camarero en el bar "El Menos dos grados" de La Rinconada, negocio en el que nunca había trabajado. De ahí "se tiró del hilo" y se puede llegar a pensar que hay "terceras personas" implicadas para "encubrir lo que han hecho y que ayudaran a Miguel y a su hermano".

Del Castillo apunta que hay que investigar "esas prisas" por vender el piso de León XIII, en una operación en la que Miguel "no se llevó un duro" y el "más beneficiado" fue su hermano. El padre confía en que estos nuevos datos sirvan para reabrir el caso pero sobre todo para localizar a Marta.