Reacciones desde la judicatura y la política a la sentencia de La Manada

La confirmación de la condena a 9 años para cada uno de los cinco miembros de la Manada por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra por delito continuado de abuso sexual con prevalimento ha desatado una serie de reacciones en diferentes estamentos políticas y judiciales.

En cualquier caso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, que a su vez es el presidente de la Sala que ha resuelto los recursos sobre la condena a La Manada, ha esperado que "se respete institucionalmente" la nueva decisión judicial, por la que se ratifica la condena a nueve años de cárcel por el delito de abuso sexual con prevalimiento.

"Espero que se respete institucionalmente una resolución judicial, guste o no guste, y recomendaría primero que se la leyeran. Me imagino que ya habrá habido declaraciones y manifestaciones de gente a la que lógicamente no le ha dado tiempo de leerse los más de cien folios que tiene la resolución", ha señalado.

Galve ha señalado, no obstante, que "es algo que tenemos asumido y más en esta situación de crispación actual en contra de la Administración de Justicia, sea cual sea el sentido de la sentencia sabemos que va a ser objeto de críticas".

Sobre cómo les puede afectar esta situación a los magistrados, ha afirmado que "cuando llevas más de 30 años en una profesión lo vivimos bien y no nos sentimos presionados, no hay problema". Joaquín Galve es uno de los dos magistrados que ha emitido un voto particular en el que estima que los hechos deberían ser considerados agresión sexual y que los acusados deberían ser condenados a 14 años, tres meses y un día de cárcel.

Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, de Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha destacado "la credibilidad" que se ha dado a la declaración de la víctima del caso de La Manada . "Se confirman las condenas y dos votos particulares estiman que los hechos fueron agresiones sexuales y no abusos", ha escrito la número dos del Gobierno en su cuenta de Twitter, subrayando también que "es previsible que los cinco condenados ingresen inmediatamente en prisión".

Asimismo añadió: "Compartimos la preocupación que supone para la ciudadanía la división de criterios en la judicatura respecto a la sentencia de La Manada. Se trata de unos hechos muy graves, que generan inseguridad entre las mujeres". A su juicio, esta sentencia "refuerza la necesidad actualizar con precisión los delitos de violación y agresión sexual, diferenciados de los abusos". En esta línea, ha incidido en que el Gobierno "ya trabaja en esta modificación legal" que, en su opinión, debe poner el foco en el consentimiento de la víctima. "Porque solo sí es sí", ha remarcado.

En el mismo sentido de necesidad de definir los delito de agresión y abuso se ha manifestado el ministro de fomento, José Luis Ábalos. "En ese sentido vamos a seguir insistiendo, a través de la Comisión de Codificación -órgano consultivo del Ministerio de Justicia que elabora un informe para revisar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal- para hacer una propuesta que delimite claramente estas circunstancias", ha concluido.

Ábalos ha destacado que es "conocida" la opinión del Ejecutivo que ha dicho siempre que "es muy importante que las mujeres se sientan seguras" y, de ahí, esa necesidad de delimitar claramente entre los dos delitos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado directamente su rechazo. "El Gobierno nunca ha ocultado que la situación que se vivió en esos hechos para este Gobierno responden más a un ejercicio de violación. Con eso queda dicho todo", ha recalcado.

Junta de Andalucía

La presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, ha lamentado la sentencia sobre La Manada, al considerar que los jueces han perdido la oportunidad de "mandar una señal clara, inequívoca", que contribuya a frenar la "ola de maltrato" que están padeciendo las mujeres. "Respeto absoluto a la Justicia, pero no comparto este fallo; no se puede restar importancia a lo ocurrido", ha afirmado en un comunicado.

Considera que los jueces no han tenido en cuenta "el gran sufrimiento de la víctima, ni tampoco el peligroso mensaje de impunidad que se manda a la sociedad y, sobre todo a los jóvenes, siendo tibios en la condena de la violencia contra las mujeres".

Por otro lado, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales en funciones, María José Sánchez Rubio, ha reiterado el respeto de de la Junta a los órganos judiciales y a la sentencia de La Manada, ratificada por el TSJN, aunque ha recalcado que no cree que responda a la realidad.

"Es verdad que, cuando se juzga, se describe una realidad que va mucho más allá del abuso, que hablamos de violencia sexual tal y como se describe e incluso de violación", ha interpretado la titular de Igualdad, que ha considerado que reducir los hechos a abuso no se corresponde con "la realidad de lo que pasó".

Asociaciones Judiciales

Las principales asociaciones de jueces y magistrados han expresado y pedido "escrupuloso respeto" por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en relación al caso de La Manada y han emplazado al legislador a acometer una reforma del Código Penal que esclarezca la tipificación de los delitos sexuales, dada la "delgada línea" que, apuntan, genera dudas en casos como este.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, ha incidido en que hay "una línea muy tenue susceptible de muchísimos matices y opiniones" entre el abuso sexual con prevalimiento por el que han sido condenados en esta segunda instancia los cinco hombres de 'La Manada', y la agresión sexual que denunciaban víctima y Fiscalía.

En su opinión, al confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial, el TSJ "ha puesto de relieve que aquella no era una decisión infundada o absurda, como se ha llegado a decir, sino razonada" y "ha evidenciado la conveniencia de que por el legislador se adopten las medidas para evitar posibles dudas de futuro". Debe, según ha dicho, "adoptar medidas para aclarar y evitar cualquier tipo de controversia".

En términos similares se ha pronunciado el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González, para quien "se ha ratificado el criterio de la Audiencia Provincial pero la cuestión que sigue vigente es el tema de la distinción entre abuso y agresión y entre intimidación y ensañamiento" e incluso "los propios magistrados en la sentencia reconocen las dificultades que hay para distinguirlos".

En la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, el hecho de que "los preceptos no estén bien desarrollados" es lo que ha provocado la discrepancia y los votos particulares tanto en la primera instancia como ahora en el Tribunal Superior de Justicia y será previsiblemente el Supremo quien deba decidir cuál de los dos es el criterio correcto porque "es una cuestión ciertamente compleja".

Por su parte, Concepción Rodríguez, de Foro Judicial Independiente, incide en la necesidad de mantener "respeto absoluto" por la resolución. Considera que el TSJ ha venido a avalar a la Audiencia Provincial, tan cuestionada socialmente con el primer pronunciamiento y a demostrar "que hay que respetar las resoluciones judiciales dado que la gente no puede conocer el contenido de las causas porque quienes lo hacen, son los que entienden de las mismas".

Pablo Iglesias

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmadoque la confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de la condena de 9 años de prisión para los miembros de La Manada es una "vergüenza que demuestra que el machismo está instalado en los tribunales".

Con su propuesta legislativa, Iglesias pretende que se "garantice que solo sí es sí", porque "es una vergüenza que en este país las mujeres tengan que tener miedo", y ha insistido en la necesidad de que "el machismo salga de los tribunales de justicia".

Teresa Rodríguez

La coordinadora general de Podemos y candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha considerado "infame" el fallo."De nuevo, una infame sentencia de la Justicia patriarcal que no hace más que confirmar que no tiene ni idea de cómo combatir las violencias machistas", ha afirmado la líder la formación morada en Andalucía, a través de su cuenta personal de Twitter.

Para Rodríguez, es "horrible" el mensaje que se lanza con este fallo a las mujeres. "¿Cómo puede seguir pensando alguien que eso no fue una violación?", se ha preguntado la dirigente de Podemos Andalucía.