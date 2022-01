Representar a San José con forma de pene y a la Virgen como vagina no es delito, según la Fiscalía y la juez

La magistrada añade que "entendiendo, por tanto, que por mucho que dicho 'belén' pueda o de hecho ofenda a personas que, como la denunciante, profesan la religión católica, no existen datos objetivos que hagan pensar que el mismo se ha instalado en el escaparate con la intención de ofender dichos sentimientos religiosos , por lo que, no concurriendo el primero de los requisitos exigidos para adoptar la medida cautelar interesada, procede su desestimación".

Así lo expone la juez de Instrucción 20, en un auto en el que rechaza la medida cautelar solicitada de retirada del belén y que acuerda el archivo de la denuncia. Dice la instructora en esta resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, que La Verguería es conocido en la ciudad por la venta de estos gofres, por lo que "si bien podría entenderse por parte de la población que dicho 'belén' puede ser contrario a las costumbres de la ciudad, irreverente, de mal gusto, soez o cualquier otro calificativo similar , pudiendo ofender los sentimientos religiosos de los católicos, no existen datos que hagan pensar que la instalación de dicho 'belén' en el escaparate obedezca de forma inequívoca con la expresa intención de ofender esos sentimientos religiosos, y no como medida publicitaria en las fechas en las que nos encontramos".

La polémica está servida. Representar a San José y al niño Jesús con forma de pene, y a la Virgen María con forma de vagina, no es delito. Eso es lo que opinan la Fiscalía de Sevilla y la juez de Instrucción número 20 de Sevilla, que ha archivado la denuncia presentada por la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, contra los propietarios del establecimiento La Verguería, por la instalación de este "belén" irreverente en el escaparate del negocio. Para el Ministerio Público y la instructora, no hay delito contra los sentimientos religiosos porque, aunque reconoce que la instalación de este belén puede ser "irreverente, de mal gusto o soez", no puede considerarse como delito sino como una "medida publicitaria" de un negocio que se dedica a vender gofres con forma de órganos sexuales.

"Una grosería, pero no un delito", sostiene la fiscal

La Fiscalía considera que no se puede obviar el tipo de establecimiento que es La Verguería y “si bien puede discutirse el mejor o peor gusto de los productos que en el mismo se dispensan, no es menos cierto que, salvo prueba en contrario, han recibido las autorizaciones administrativas necesarias para ofrecer tales productos al público”. Así, señala que es “habitual que los escaparates de nuestra ciudad, se vistan de Navidad y muestren distintas imágenes del misterio, adaptadas al producto que dispensan”, por lo que “pese a lo grotesco de las imágenes, es difícil entender que la finalidad sea la de ofender los sentimientos religiosos de una ciudad conocida por su devoción mariana, y respeto por las tradiciones”.

La Fiscalía recuerda que no se puede olvidar que nos encontramos ante la colisión entre la libertad de expresión y la libertad religiosa y que, “no existe dicotomía delito-libertad de expresión, sino que también existe la vía civil de reclamar por vulneración al derecho al honor”.

“Valorando que no es posible afirmar que nos encontremos ante un hecho delictivo, sino más bien ante comentarios groseros que no alcanzan el plus de antijuricidad exigible para hallarnos ante el tipo penal aludido, entendemos que no puede proseguirse la causa en la jurisdicción penal”, asevera el Ministerio Público, que solicitó el sobreseimiento provisional de la causa y la denegación de la medida cautelar solicitada, sin perjuicio de que el denunciante “pueda ejercitar las acciones civiles que entienda oportunas para restablecer su derecho al honor”.