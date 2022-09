La UDEF investiga a Serrano y sus ex socios por otras subvenciones de 6 millones en Extremadura

Un millón de euros de una subvención utilizado para solicitar más ayudas a otra Administración Pública. Eso es lo que asegura la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en un nuevo atestado remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano y a sus dos ex socios por un presunto fraude de 2,5 millones de euros en las subvenciones concedidas a la empresa Biowood Niebla, relacionado con el proyecto para construir una fábrica de pellets en la localidad onubense de Niebla. Uno de los socios de Serrano, Enrique Pelegrín, llegó incluso a reunirse con el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, con el que firmó en agosto de 2017 un protocolo para el "aprovechamiento sostenible de los espacios forestales", que consistía en la construcción de tres plantas de pellets en esta comunidad autónoma. En la operación aparecían además como responsables de las empresas dos testaferros, uno de ellos concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Galaroza (Huelva).

El nuevo atestado policial, elaborado en marzo pasado pero que ha sido incorporado ahora a la causa, asegura que Francisco Serrano y sus ex socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros "diseñaron una estructura societaria ex profeso para recibir las subvenciones en Extremadura empleando los fondos recibidos del Ministerio de Industria a través del Plan Reindus, para dar la impresión de ser una empresa de gran solvencia". Posteriormente, Serrano "pretendió desligarse de la trama de irregularidades cometida con Biowood Niebla, así como de las que se estaban cometiendo en Extremadura, al reintegrarse a la carrera judicial".

Así, los investigadores sostienen que con los fondos del Reindus se cometieron "numerosas maniobras propias del blanqueo de capitales y se empleo un millón de euros en la constitución de Pellex Energía, millón que poco después sería retirado una vez cumplido su objetivo de simular solvencia ante la Administración Pública en Extremadura".

Dice el atestado que las empresas Pellets Herrera, Biomasa Hurdes y Pellex Energía recibieron una subvención de dos millones de euros cada una, en total seis millones, de una convocatoria para actuaciones relacionadas con la "fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa" en la comunidad autónoma de Extremadura, de acuerdo con el decreto 160/2018 de 2 de octubre, desarrollado por la orden de 24 de octubre de 2018.

Los investigadores analizan el papel desarrollado en la petición de la nueva subvención por la empresa Proyectos e Inversiones Serralba, que adquirió todas las participaciones sociales de Biowood Niebla, la empresa que recibió 2,4 millones de Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla, hechos que se investigan en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla. Serralba era una sociedad de la que Francisco Serrano tenía el 60% del capital social y su socio Enrique Pelegrin, el 40% restante.

Serralba constituyó el 21 de junio de 2017 las sociedades Enex Energía y Pellex Energía, esta última con el capital social desembolsado de un millón de euros procedentes de la "subvención ilícitamente obtenida por Biowood Niebla" y de la que fue nombrado administrado único Enrique Pelegrín, sostiene el atestado, al que ha tenido acceso este periódico.

El 21 de agosto de 2017, Enrique Pelegrín, como representante de Pellex Energía, y el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, suscribieron un "protocolo para el aprovechamiento sostenible de los espacios forestales. Estrategia de Economía Verde y Circular para Extremadura. Extremadura 2030", firmando entre la Junta y las sociedades Macorela, Ecovías&C y Pellex Energía.

Tan sólo unos meses después, en concreto, el 4 de octubre de 2017, Francisco Serrano transmitió sus participaciones de Proyectos e Inversiones Serralba a Enrique Pelegrín y éste a su vez las vende en diciembre de ese mismo año al tercer implicado, Francisco Javier López Ballesteros, que es nombrado apoderado de la sociedad. En el mismo acto, destaca el informe, Proyectos e Inversiones Serralba efectúa una "ampliación de capital social de Biowood Niebla mediante la aportación no dineraria de una maquinaria industrial inexistente, por importe de 1.238.000 euros".

En diciembre de 2018 se constituyeron las sociedades Pellets Herrera y Biomasa Hurdes, vinculadas a Serralba y en las que figuran los testaferros.

No había información alguna sobre la financiación de los proyectos

En el atestado, los investigadores de la UDEF aseguran que no se ha localizado en ninguno de los expedientes de las subvenciones de dos millones concedidas a Pellets Herrera, Biomasa Hurdes y Pellex Energía "información alguna al respecto de cómo se iban a financiar los proyectos, más allá de los presupuestos desglosados para justificar el importe de la subvenciones solicitadas", por lo que "se ignora cómo pensaban financiar el resto de los proyectos los promotores y no se incluye información financiera al respecto".

Además, según la orden que regulaba la concesión de estas subvenciones, la empresa beneficiara debía realizar una aportación financiera mínima del 25% de los costes subvencionables mediante sus propios recursos o mediante financiación externa, que estuviera exenta de cualquier tipo de ayuda pública, por lo que para la UDEF todo indica que estas subvenciones se aprobaron "sin haber verificado este particular, pues la información financiera de los expedientes consiste en el desglose de los correspondientes presupuestos ejecutar sin que se localicen estados financieros detallados de las sociedades solicitantes de las ayudas ni sus aportaciones reales de fondos a los proyectos presentados".

Pellets Herrera tendría que haber realizado una aportación de 1,7 millones al proyecto para obtener la subvención, "pero nada de esto se indica o se comprueba en el expediente", insiste el atestado, que señala que para llevar a cabo la planta de pellet se requería una inversión necesaria de nueve millones de euros, "desglosando los presupuestos de manera minuciosa incluyendo para ello facturas proforma con la finalidad de justificar el total subvencionaba y obtener la subvención máxima, esto es, dos millones".

Pero no hay ninguna documentación sobre cómo iba a obtenerse la financiación restante -7.053.463 euros- ya que "no se aporta documento alguno ni se efectúa comprobación al respecto", insiste.

Lo mismo sucede con las otras dos subvenciones a Pellex Energía y Biomasa Hurdes, al tiempo que según la Policía las futuras plantas de producción de pellets "no contarían con autorizaciones ambientales al haberse archivado los expedientes por los que se tramitaban sus respectivas solicitudes", lo que contrasta de nuevo con el decreto de las ayudas que exigía la acreditación anterior a dictarse la protesta de resolución de la concesión que se hubiera realizado una "evaluación de impacto medioambiental para las inversiones proyectadas cuando así lo exija la legislación".

En Pellets Herrera se nombró como administrador único a Fernando Román Sanchez Sosa, que estuvo en el cargo entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, y es concejal de Economía y Hacienda por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Galaroza (Huelva), quien según la Policía fue nombrado administrador de una de las empresas "pantalla" y lejos de ser socio que aportaba capital en realidad era "un hombre de paja". Para la Policía esta persona actuaba como testaferro "a cambio de una compensación económica", llegando a manifestar el propio edil que cesó en el cargo porque no recibía dicha compensación.

Concluye la Policía que se constituyeron estas dos sociedades administradas por testaferros cuya finalidad última era que los propietarios de Proyectos e inversiones Serralba obtuviesen fondos públicos europeos y de la Junta de Extremadura para, supuestamente, construir tres plantas de pellet en la comunidad extremeña. Estas operaciones se hicieron a través de las sociedades Pellets Herrera, Biomasa Hurdes y Pellex Energía, que suscribieron en diciembre de 2018 convenios de colaboración con los alcaldes de los municipios extremeños en los que supuestamente iban a levantarse las fábricas de pellets: Herrera del duque, Caminomorisco y Moraleja.

Los administradores de Pellets Herrera y Biomasa, Fernando Román Sánchez y Manuel Juan García Huerta, respectivamente, han reconocido que en la práctica no eran más que los "testaferros" designados para la operación. "Esta actividad de constitución de empresas ficticias y solicitud de subvenciones se realizó paralelamente al desarrollo de la estafa cometida en la localidad onubense de Niebla, aunque ha continuado después de ésta, hasta la actualidad", mantiene la UDEF.

No obstante, a diferencia de los proyectos presentados en Andalucía, "la subvención no se desembolsa por parte de la Administración extremeña hasta que el proyecto está ejecutado, lo que parece ser el único motivo por el que los fondos públicos no han sido transferidos a las cuentas de las sociedades investigadas" y en dos de los proyectos se amplió el plazo de ejecución hasta diciembre de este año.

Sin embargo, el atestado concluye que "ninguno de los proyectos ha sido ejecutado" ni contaba con una financiación que "no fuera procedente de los fondos públicos comprometidos".