Visto para sentencia el juicio del caso Mercasevilla

El juicio del caso Mercasevilla ha quedado visto para sentencia tras el informe de la defensa de Mellet y la posibildia de última palabra, que no ha sido ejercida por ninguno de los acusados. En la última parte de su intervención, el abogado del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, se ha referido tanto a los asuntos de los pagos incentivados a los nueve trabajadores también acusados en la causa, como a los realizados a la Asociación de Mayoristas de Pescados tanto por la compra de los palés como por los diseños del traslado de la lonja a Majarabique, así como a la beca concedida a Carmen Vela.

Carrión, que explicó que en las jubilaciones incentivados a los nueve trabajadores acusados, "el beneficio de la empresa es de 201.000 el primer año y 540.000 el segundo. Tenía todo el sentido del mundo, y aún así están sentados en el banquillo de los acusados. Es más, Mercasa sabía que se estaban amoratizando puestos de trabajo y estaban encantados con ello. Hasta Gonzalo Crespo y Monteseirín felicitaron a Mellet porque la empresa se había beneficiado con esta actuación".

También se refirió el letrado a los delitos imputados por la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por Mercasevilla. En este sentido, recordó que el mercado no era una empresa pública. "Ejerce una actividad puramente mercantil y está sometida al derecho civil, por lo que en ningún momento hay prevaricación", explicó. En cuanto a la imputación de falsedad documental, el abogado considera que ha quedado probado la relaidad de los servicios prestados. En varias ocasiones el letrado recordó que no existe la liberalidad que ha achacado el Fiscal a su defendido.

Asimismo, se refirió a la fotografía de la "mariscada en la feria de Bruselas" que dio una imagen de dispendio y gastos injustificados que "después se ha demostrado que no pasó nada". Carrión pidió la absolución no sólo para su defendido, sino para todos los acusados.

Asociación de Mayoristas de pescado

La defensa, ejercida por José Manuel Carrión, realizó un amplio informe basado en las declaraciones de los testigos durante el juicio. Respecto a los pagos realizados a la Asociación de Mayoristas de Pescado, el letrado recordó que durante sus declaraciones ante el Tribunal la mayoría confirmó el asesoramiento continuado de los mayoristas a Mercasevilla.

Sobre el traslado de la lonja a Majarabique, y la intervención de Sanma, Carrión señaló las existencia de dos acuerdos de abono de gasto, "en el 2006 hay facturas asumidas por Sanma referidas al área de reserva del nodo logístico norte por algo más de 76.000 euros y en 2007, hay documentación referida a los concepctos de estudios, preparación y reciclaje de trabajadores. No existe liberalidad ni perjuicio para Mercasevilla. No hay pruebas de conciencia de delito alguno por parte de Mellet", explicó.

Respecto al asunto del pago a la asociación de mayoristas de pescado sobre los palés de plástico, Carrión explicó la obligación de compra. "Si Mercasevilla no hubiera pagado los palés, hubieran terminado en los tribunales".

Otro de los asuntos que se han tratado en este juicio ha sido la concesión de una beca a Carmen Vela. Sobre la ausencia de criterios para la concesión al que se ha referido la Fiscalía, Carrión explicó que hay "otras entidades como la Hermandad de la Macarena que también recibieron ayudas". También se refirió a los ocho pagos de 1.500 euros realizados a una persona particular que consta como "ayuda individual por artes escénicas". Carrión se preguntó "por qué esta persona no está acusada y Carmen Vela sí".