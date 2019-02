La defensa de Mellet dice que el PP se retiró del caso Mercasevilla porque consiguió "su objetivo": la Junta

El abogado defensor de Fernando Mellet, ex director general de la lonja ha afirmado durante su turno en las alegaciones finales que el juicio del caso Mercasevilla "nunca debió celebrarse". De hecho, lo vinculó a intereses políticos puesto que "durante nueve años, los citas electorales han coincidido con citas jurídicas por la causa de corrupción de Mercasevilla. Una muestra de ello es la retirada de Beltrán Pérez (PP) de la acusación". Según José Manuel Carrión, letrado de Mellet, "ya ha conseguido lo que quería: acceder a la Junta de Andalucía, si no por lo civil, por lo criminal".

Carrión redundó en que Mercasevilla es una causa política, "aunque no al estilo del proces", pero que ha derivado en que su defendido se vea "encasusado por motivos no jurídicos". Durante su intervención calificó como "extravagante" la afirmación de la Fiscalía sobre que Mellet se creyó el dueño de Mercasevilla. Además recordó que la lonja no es una empresa pública, por lo que no tendría sentido la imputación del delito de malversación de caudales públicos. También se refirió al cambio de objeto de la causa, de societaria ha pasado a malversación.

El abogado de Mellet se refirió al robo de un disco duro donde estaba toda el contenido del ordenador del ex director general sufrido en 2010, cuando ya estaba incoada la causa, que ha dificultado su trabajo. "Esto ha impedido que haya constancia de los correos que se intercambió Mellet con el Consejo de Administración por múltiples cuestiones". Para probar que Mellet estaba, de algún modo, controlado por este órgano, Carrión se refirió a las cajas de documentos de contabilidad que Mercasevilla entregaba a los economistas de Mercasa.

Por otro lado, las defensas tanto de Francisco Limón como Francisco González, de Hermes Consulting, afirmaron que los trabajos por los que se contactó con la empresa se realizaron, y no había informe de esta actuación "porque no estaban obligados a hacerlo por contrato". Sobre el papel de Francisco González, que llevaba trabajando con Mercasevilla desde 1195 al haber sido anteriormente el contacto de la lonja con Vitalia, con los ERE anteriores.