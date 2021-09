Los abogados y procuradores del turno de oficio piden una mejora de sus condiciones

Las condiciones de abogados y procuradores del turno de oficio son un clásico en las reivindicaciones de este sector jurídico. Para protestar por esta situación un centenar de profesionales se han concentrado delante de la Audiencia de Sevilla, solicitando una reunión con la Comisión de Justicia del Parlamento de Andalucía para intentar reabrir el expediente de la proposición no de ley para la mejora de las condiciones de los procuradores y letrados del turno de oficio.

Como ellos mismos gritaban durante la concentración: "no es dinero, es Justicia". "Se trata de que la abogacía y la procura de base no son las grandes firmas, ponemos todo nuestro trabajo en prestar el mejor servicio al justiciable que carece de medios suficientes", explicaba Diego Romero. "No es que suban nuestras retribuciones, se cobra menos. Con el dinero que hemos recibido la semana pasada de justicia gratuita, nos servirá para pagar la luz", ironizaba.

El vicepresidente de Ajusto explicó que, al igual que en Castilla La Mancha, los partidos han aprobado por unanimidad en las Cortes una Proposición no de ley para la mejora de la procura y abogacía de oficio, en Andalucía se haga lo mismo, "pero con una proposición de ley". Asimismo, recordó que los abogados andaluces cobran la tercera parte que los vasco y menos que el resto de los profesionales de la justicia gratuita de otras comunidades autónomas.