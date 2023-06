El acusado de intentar matar a un joven a la salida de una discoteca de la Cartuja dice que sólo se defendía

Un ciudadano marroquí acusado de intentar matar a un joven junto a la discoteca Antique, hechos por los que la Fiscalía pide una condena de siete años de cárcel, declaró ayer ante el tribunal que enjuició su caso que no atacó a la víctima con dos botellas rotas, como aseguran las acusaciones, y que lo único que hizo fue lanzarle una de ellas para defenderse porque antes había recibido “una patada y un puñetazo”.

Esa versión no coincidió con la del agredido y un amigo suyo que contempló la escena. Según estos testigos, ambos estaban auxiliando a otro amigo, al que habían sacado del local porque se sentía indispuesto y “necesitaba aire”, y comoquiera que el acusado se acercó a pedirles primero “un cigarrillo” y después “cinco euros”, lo conminaron a que se apartara. Al no hacerlo, la víctima lo empujó y fue entonces cuando oyeron el sonido de botellas rompiéndose. El investigado lanzó una al joven, pero no le dio, y acto seguido se “abalanzó” sobre él y hubo un “forcejeo”. El herido, que aseguró que tumbó al otro hombre, no se dio cuenta de que tenía una herida en el cuello hasta que una chica que acudió a ayudarlo le señaló que estaba sangrando.

Los hechos, que son juzgados por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, ocurrieron sobre las cinco de la madrugada del 8 de septiembre de 2022. El acusado, que estaba de manera irregular en España, reconoció en el juicio que ese día sufría los “efectos de la droga y el alcohol”, pero aun así afirmó que había escapado tras lanzar la botella “por miedo”. La víctima y su amigo tampoco coincidieron con esa parte del relato. “Se quedó allí riéndose”, recalcaron.

Según la Fiscalía, y según confirmó el interesado, las heridas fueron de tal gravedad que necesitó de sutura y cirugía plástica. La incisión en el cuello, además, pasó cerca de "órganos que, de haber sido afectados, habrían podido provocar el óbice de la víctima en pocos minutos". En otras palabras, habría podido morir.