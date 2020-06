Los dos acusados que "redujeron" al turco culpan al clan del Pollino del triple asesinato

Por último, José Antonio Mora ha afirmado que hasta ahora no ha pedido en ningún momento su puesta en libertad porque tiene "miedo" y porque es "consciente del delito que ha cometido y quiere pagar por lo que ha hecho: una detención ilegal".

Ha corroborado igualmente que se marcharon antes de que tuvieron lugar los crímenes, cuando llegaron a la vivienda la mujer y la niña, que según este acusado venían "de manera cordial, hablando con normalidad". Quino ha añadido que cuando abandonaron el domicilio, el ciudadano turco estaba sólo "aturdido", y ha añadido que no fue hasta enero de 2018 cuando se enteró de que David estaba preso y se entregó a la Policía.

Por su parte, el otro acusado de participar en el secuestro, José Antonio Mora Bataller, Quino, ha confirmado la declaración del Tapita , insistiendo en que les ofrecieron únicamente reducir a un señor de Valencia, un encargo que aceptó porque en ese momento necesitaba dinero. "No nos contrataron para golpearlo ni asesinarlo. Eso es incierto, nos contrataron para darle un susto, amarrarlo", ha aseverado este acusado, que ha señalado que el Pollino "les pintó muy bonito y muy fácil, como una cosa muy sencilla" lo que debían hacer cuando estuvieron desayunando en Alcalá.

La fiscal le ha preguntado si se sentía responsable de las tres muertes, a lo que este acusado ha dicho que prefería no responder, al tiempo que ha añadido: "Nosotros no habíamos hecho nada, sólo reducir a una persona".

El padre del Pollino los llevó en su coche hasta Sevilla, mientras que en la casa se quedaron el Pollino y su mujer con las tres víctimas. "En la vida me podía imaginar lo que ha sucedido", ha señalado el Tapita para defender por qué no llamó en ese momento a la Policía para contar lo que había ocurrido.

David Ramón Hurtado, el Tapita, que es monitor de boxeo y de muay thai, ha explicado que su amiga Manuela Muñoz, también acusada, le presentó al Pollino el 14 de septiembre, dos días antes de los hechos, y que éste le ofreció "darle un susto" a un señor de Valencia que tenía una deuda con él. Ese mismo día tuvieron una segunda reunión por la noche, también en casa de Manuela, donde se le volvió a explicar en qué consistía el trabajo por el que cobrarían él y otra persona que buscara 3.000 euros. "No se habló más allá de la reducción de una persona, de darle un susto" , ha insistido el acusado, que ha querido dejar claro que "en ningún momento han secuestrado ni han participado en el asesinato de nadie : Ni Manuela, ni José Antonio ni yo".

En su declaración ante el jurado popular, los dos acusados, que se enfrentan al igual que los principales procesados a tres condenas de prisión permanente revisable, han situado en el escenario del crimen a tres miembros del clan familiar: Ricardo García Hernández, el Pollino, su mujer, Elisa Fernández Heredia, y Ricardo García Gutiérrez, el Cabo, padre del Pollino, pero han asegurado que la madre del Pollino, Joaquina Hernández Jiménez, no estuvo en la casa cuando se produjeron los crímenes, el 16 de septiembre de 2017.

Acusa al Pollino de alardear con condicionar a uno de los testigos protegidos para que no declare

Durante su declaración en el juicio, David Ramón Hurtado Pino, ha acusado al Pollino de alardear con condicionar a uno de los testigos protegidos del caso, amigo suyo, para que no declarase en el juicio. Sobre este asunto, el Tapita ha dicho que con motivo de las conducciones realizadas en estos días para acudir al juicio, el Pollino le ha recriminado que él hubiera acudido a la Policía a contar lo ocurrido, a lo que David Ramón le contestó que él no fue sino el denominado testigo protegido número 1, un amigo suyo.

Fue entonces cuando, según ha dicho el acusado, el Pollino le dijo que "él con una llamada hace que el testigo protegido número 1 no venga a declarar", por lo que la defensa planteó al tribunal que estos hechos deberían ser objeto de una investigación complementaria. Según el Tapita, en esas conversaciones durante la conducción le reprochó al Pollino que no le dijera nada de lo que iba a pasar en esa casa, a lo que el Pollino le habría contestado que era "verdad" que no se lo contó, ha precisado David Ramón.

Además, Ricardo García Gutiérrez, el Cabo, le habría dicho al Tapita en esos traslados que "lo que tenía que hacer es descartarlos a él y a su nuera" cuando prestara declaración.

El presidente del tribunal del jurado, el magistrado Juan Romeo, zanjó la cuestión al afirmar que el supuesto delito de obstrucción a la Justicia que se acababa de denunciar "no tienen nada que ver" con los hechos que se están enjuiciando en esta vista oral, instando a la defensa a acudir al juzgado de guardia a denunciarlos.