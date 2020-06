La defensa del Pollino niega los crímenes frente a la "película de miedo" de las acusaciones

La defensa de Ricardo García Hernández, el Pollino, ha negado este martes al inicio del juicio con jurado la autoría de los secuestros y asesinatos del turco Yilmaz Giraz, su esposa Sandra Capitán y la hija de ésta, Lucía Begines, de sólo seis años, y ha cargado contra el relato de los hechos formulados por la Fiscalía de Sevilla y las acusaciones particulares, a las que ha acusado de contar una "película de miedo", una versión de los hechos "horrible" en la que consideran culpables a los siete acusados que desde hoy se sientan en el banquillo de la Audiencia de Sevilla.

El abogado Jesús María Rojo Alonso de Caso, que representa al Pollino, ha comenzado su alegato previo destacando que los abogados no son insensibles ante un suceso como el que ha ocurrido, aunque "el que haya muerto sea un traficante de drogas", en alusión al ciudadano turno, y ha añadido que los hechos que se están enjuiciando por un jurado popular son más lamentables al tratarse de tres personas, entre ellas una niña de seis años.

Sin embargo, ha defendido que sólo si se es culpable del delito debe haber una condena, por lo que ha reivindicado la presunción de inocencia porque, según ha dicho, son las acusaciones las que tienen que demostrar "la culpabilidad de forma clara y sin duda", recordando errores de otros jurados populares como el que enjuició a Dolores Vázquez por el asesinato de Rocío Wanninkhof, que pasó 17 meses por un crimen que no cometió.

Para el letrado, las acusaciones acusan a los acusados de manera distinta porque "los indicios no son claros y unos los interpretan de una manera y otros de otra", y a su juicio, estos indicios "no demuestran cómo ocurrieron los hechos ni quiénes lo cometieron", por lo que ha afirmado que a lo largo del juicio van a "desmontar uno a uno estos indicios" contra el Pollino.

Jesús María Rojo Alonso de Caso también ha criticado que las acusaciones "no han dicho por qué secuestraron y mataron a las tres personas: el móvil" y ha añadido que como "ni siquiera saben el móvil" por eso cuentan los hechos de manera distinta.

Por su parte, la Fiscalía de Sevilla y las acusaciones particulares que representan a los familiares de las tres víctimas han puesto de manifiesto la "crueldad" de los tres asesinatos y de ahí que estén reclamando hasta tres condenas de prisión permanente revisable para todos o algunos de los siete acusados, dado que dos de las acusaciones particulares consideran que los siete acusados estaban concertados como un "grupo criminal" para la comisión de los tres secuestros y los tres asesinatos, reclamando esas tres cadenas perpetuas para todos los acusados.

La fiscal del caso, María Bocanegra, ha advertido en su intervención que será un "juicio largo y duro", en el que se va a enjuiciar un suceso que ha calificado de "espeluznante, brutal y cruel", y ha recordado el "macabro plan" desplegado por los acusados para secuestrar al turco, a su mujer y a la niña, para luego acabar con sus vidas. En este sentido, ha destacado cómo la pequeña Lucía fue arrojada aún con vida a la fosa séptica de la vivienda ubicada en el número 168 de la calle Cerro Blanco de Dos Hermanas, donde ocurrieron los hechos el 16 de septiembre de 2017.

La fiscal ha precisado, con respecto a la actuación de dos de los acusados, David Ramón Hurtado Pino, el Tapita, y José Antonio Mora Bataller, alias Quino, recibieron el encargo de reducir al turco, pero decidieron no continuar cuando vieron llegar a Sandra Capitán y a su hija Lucía, y ha apuntado las numerosas pruebas que se expondrán a lo largo del juicio, que está previsto que se prolongue en principio hasta el 8 de julio. La fiscal ha advertido que se busca "que se sepa la verdad, no una condena a toda costa".

Por su parte, la abogada Miryam Requena, que representa a Sevgi Giraz, una de las hijas del turco asesinado, ha defendido que no hay una participación individual de los siete acusado, sino que todos actuaron como un "grupo criminal", por lo que todos son tan responsables como la persona que disparó y deben tener el "mismo castigo", en este caso, tres condenas de prisión permanente revisable, ya que "todos, de forma directa o indirecta, han participado en el resultado".

La abogada ha reconocido que aunque Yilmaz Giraz tenía antecedentes por delitos de tráfico de drogas, no se ha acreditado estuviera cometiendo ningún ilícito penal cuando ocurrieron los hechos, y ha recordado que además era padre tes hijas y estaba esperando con ilusión el hijo que iba a dar a luz su esposa, Sandra, que estaba embarazadas de tres meses cuando fue asesinada.

La acusación particular que ejerce Juan De Dios Ramírez, que representa a Josefa Capitán, madre y abuela de Sandra y Lucía, y a dos hermanas y tías también de las fallecidas, ha coincidido en que hubo una participación de todos los acusados, porque hablar de "clan, banda o grupo criminal es lo mismo", destacando asimismo que hubo una "planificación previa" del delito y tiene el "pleno convencimiento" de que los siete acusados participaron en el triple y "cruel" asesinato.

El abogado Juan Manuel Pérez, que ejerce la acusación en representación del padre de Lucía Begines, ha reclamado que se les imponga a los acusados el "peso máximo de la Justicia" por la "crueldad" de los crímenes.

En cuanto a las defensas de los siete acusados, sólo dos de ellas han reconocido abiertamente su participación en los hechos, en su medida, no en los asesinatos. Así, el abogado Javier Gimeno Puche, que defiende a David Ramón Hurtado, el Tapita, monitor de boxeo y de muay thai, ha admitido que su cliente intervino en un delito de detención ilegal del ciudadano turco, para retenerlo e inmovilizarlo, pero "de ahí a pedirle tres condenas de prisión permanente revisable va un abismo".

El letrado ha añadido que el Tapita colaboró para que se averiguara lo que había sucedido con las tres personas desaparecidas y "no tiene responsabilidad en los macabros hechos que ocurrieron en esta vivienda. Cada palo tiene que aguantar su vela; puedo ser un delincuente pero tendré que penar por lo que ha hecho", y así recordó la célebre frase de Ulpiano que dice que la Justicia consiste en la voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. "Se le contrató para inmovilizar a un señor que tenía una deuda" pero no para la "vil ejecución de tres personas", ha aseverado.

La abogada María del Mar Hermano, que defiende a José Antonio Mora Bataller, ha dicho que su cliente se declara desde este mismo momento "culpable del hecho que cometió: la detención ilegal de Yilmaz Giraz", después que lo llamara David, un conocido suyo del gimnasio, y le ofreciera un trabajo para el "cobro de morosos, dar un susto a una persona", por lo que participó sin saber lo que iba a suceder después con el turco y las otras dos personas.

La defensa de Manuela Muñoz Ortiz, que ejerce el abogado Diego Silva, también ha insistido en cada acusado debe responder de lo que ha hecho, y así ha afirmado que después de haberse practicado "más de cien pruebas, ninguna, salvo una, la vincula" con los hechos, en alusión a la declaración del Tapita, a quien ella presentó al Pollino, por lo que ha negado su participación en los hechos.

El padre del Pollino y su mujer también se declaran inocentes

La defensa de Ricardo García Gutiérrez, el Cabo, padre del Pollino, y de la mujer de éste, Elisa Fernández Heredia, ha rechazado que exista en este caso "ningún grupo criminal ni un clan", simplemente que se usaban los apodos por los que eran conocidos en la barriada nazarena, ha explicado el letrado Félix Pascual, quien ha señalado igualmente que hasta ahora sólo hay indicios, no pruebas de su participación en los hechos. "Hay una sospecha, un indicio policial, pero aquí a nadie se le ha pillado con las manos en la masa o con el carrito de los helados".

El letrado de estos dos acusados asegura que probará en la vista oral ni el Cabo ni Elisa han tenido participación en los hechos, por lo que confía en que al final haya un veredicto de no culpabilidad "porque son inocentes".

La abogada Alicia Suárez, que representa a Joaquina Hernández Jiménez, la madre del Pollino, ha recordado que "no bastaba las sospechas o conjeturas para condenar, sino las certezas" y ha afirmado que la madre del principal acusado "no tiene nada que ver con los hechos" y ni siquiera está localizada en la vivienda de Dos Hermanas cuando se producen los tres asesinatos, por lo que ha rechazado la acusación de la Fiscalía, que le atribuye tres delitos de encubrimiento. La madre del Pollino, ha añadido, es la única de los siete acusados que no está en prisión por estos hechos, aunque sí está en la cárcel cumpliendo una condena de un año por otro delito.