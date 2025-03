La agente que detuvo a María León: "Me golpeó de lleno en la cara, me lanzó un puñetazo y una patada, y me insultó"

La agente de la Policía Local de Sevilla que detuvo a María León ha ratificado este viernes en el juicio contra la actriz todos los cargos que pesan contra ella por delitos de atentado a la autoridad y lesiones, por los que se enfrenta a una petición de hasta dos años de cárcel. La funcionaria policial ha declarado que cuando un miembro del grupo que acompañaba a María León abrió la puerta del patrullero, ésta se bajó del mismo y los dos agentes que estaban en el vehículo salieron en su persecución. "En el momento de agarrarla, ella me lanza un puñetazo, que me golpeó de lleno en la cara; ella pierde el equilibrio, me lanza una patada y me insulta: Hija de puta, eres una zorra", ha explicado la agente, que ha añadido que acto seguido, la actriz intentó evadirse, "gateó, la intentamos poner de pie y con la ayuda de un compañero pudimos inmovilizarla".

La agente ha relatado que poco antes de la agresión María León había insultado a otro compañero -al que le llamó "tonto" y le preguntó "si era el sheriff"-, y ese fue el motivo por el que le requirieron que se identificara e iban a trasladarla a la jefatura dado que no mostró en ningún momento su DNI. La funcionaria, que ejerce la acusación particular en este caso, ha dicho que la actriz se puso nerviosa dentro del vehículo y "comenzó a dar golpes en la mampara, diciendo que estaba agobiada".

Sobre el grupo de amigos que se encontraba en la zona, ha indicado que en todo momento "impidieron la actuación" policial porque "consideraban que era un abuso" y constantemente tuvieron que dar órdenes para que respetaran su trabajo, negando la supuesta actitud conciliadora a la que se habían referido otros testigos. "Actitud conciliadora, cero", ha aseverado.

La agente también ha contado a la juez cómo esta actuación policial ha acabado afectando a su trabajo, puesto que en varias intervenciones profesionales que ha hecho con posterioridad ha sido reconocida por los vídeos que se difundieron y le han hecho comentarios del tipo "te deberían haber dado más fuerte", etiquetándola como "la policía de María León", por lo que ha tenido incluso que pedir a sus superiores no realizar servicios en la calle.

Si María León se hubiera identificado se habría acabado la intervención policial

Tanto esta agente como su compañero y los otros agentes que han declarado han coincidido en que María León nunca se identificó ni ofreció verbalmente su DNI, y han añadido que en toda la actuación policial la persona que estuvo más tranquila de todo el grupo era el ciclista que iba con la copa en la mano y que había desencadenado el incidente. "El único que obedecía las órdenes era el ciclista", ha dicho el compañero de la agente agredida, que ha insistido en que si María León "se hubiera identificado allí hubiera acabado la intervención policial, porque se había iniciado por una falta de respeto a la autoridad".

Varios agentes han señalado, a preguntas de la defensa de María León, que aquella noche la actriz "iba ebria" por el comportamiento que tenía.