El alegato final de Eduardo Herrera: “Inventar es muy fácil”

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla dejó este martes visto para sentencia el juicio a Eduardo Herrera, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) durante 36 años, para quien la Fiscalía ratificó su petición de ocho años de cárcel por dos delitos de falsificación en concurso medial con otros de malversación. El caso tiene que ver con la adjudicación de dos obras (la instalación de césped artificial y la construcción una marquesina) en los campos de fútbol del Zaidín, en Granada, con fondos públicos procedentes del Consejo Superior de Deportes (CSD). La vista oral concluyó precisamente con la declaración del investigado, que negó todas las acusaciones y añadió que ni el CSD ni la Federación Española, a través de la cual llegó el dinero, pusieron reparos a las obras.

“Nadie podía desviar el dinero”, dijo Herrera, que también rechazó su responsabilidad en las supuestas ofertas ficticias de empresas para cumplir el trámite de que la RFAF eligiese entre tres presupuestos: “Inventar es muy fácil. Eso es bastante más falso que los presupuestos”, respondió.

En cuanto a las presuntas irregularidades en la construcción de una pista de pádel (según la Fiscalía con esos mismos fondos públicos), el delegado de la RFAF en Granada, José Manuel Molina, admitió este martes que fue iniciativa suya pero aclaró que se pagó con fondos propios de la Andaluza. Y Herrera fue todo lo explícito que podía ser: “Cuando lo pidió, le dije que éramos una federación de fútbol y no podíamos ir haciendo pistas de pádel. Es verdad que podía producir dinero, pero le dije al delegado que no nos costara dinero. Él se puso de acuerdo con Poligras [a la que se adjudicó la obra de la marquesina]. Y como la RFAF tenía un convenio de patrocinio con esa empresa y no nos pagaba, nosotros no les pagamos a ellos y santas pascuas”.