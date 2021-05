Un año de cárcel por allanar una vivienda en Las Cabezas

Finalmente, el juicio con jurado previsto para esta semana en la Audiencia Provincial de Sevilla no se celebrará tras haber llegado a un acuerdo entre las partes. El acusado ha aceptado el escrito de la Fiscalía, por lo que ha sido condenado a un año de cárcel y el pago de una multa de 1.080 euros como autor de un delito de allanamiento de morada cometido con violencia e intimidación.La Fiscalía relata en su escrito que los hechos tuvieron lugar sobre las 11:27 del día 12 de mayo de 2019, cuando agentes de la Guardia Civil se dirigieron a una vivienda de la localidad de Las Cabezas de San Juan "en el marco de una actuación policial dirigida a la averiguación de otros presuntos hechos delictivos (lesiones, contra la salud pública) en los que estaba implicado, junto a otras personas, el acusado", hechos por los que se ha seguido un procedimiento judicial independiente.En este sentido, el Ministerio Público precisa que, tras llamar los agentes "en repetidas ocasiones" a dicha vivienda y producirse un "enfrentamiento" con los guardias civiles intervinientes, el encausado saltó la tapia de separación del patio del inmueble en el que se encontraba con la vivienda colindante, accediendo de esta forma al interior del patio de esta última vivienda, propiedad de una pareja y sus tres hijos menores de edad, a los que el investigado "no conocía anteriormente y que no le habían autorizado en modo alguno a entrar".

La Fiscalía agrega que, al salir al patio de su vivienda uno de los moradores, el acusado se dirigió hacia él "exhibiendo un cuchillo de cocina que portaba" y le dijo "amigo no digas nada a la Policía, que cuando me coja aquí mi primo sabe donde vive tu familia”, propinándole a continuación "un fuerte empujón" y logrando de esta forma acceder del patio al interior de la vivienda.

"Atemorizado" ante esta situación, el afectado "salió corriendo de la vivienda con su esposa y sus tres hijos, marchándose todos ellos asustados del lugar y permaneciendo en el interior del domicilio el acusado en contra de la voluntad de sus moradores", asevera el Ministerio Público, que señala que, transcurridas unas dos horas y tras haber llevado a su familia a otro lugar, el propietario de la vivienda regresó al lugar y, al comprobar la presencia del dispositivo policial en la zona, contó lo ocurrido a los agentes de la Guardia Civil actuantes.

Seguidamente, y según el relato del Ministerio Fiscal, estos agentes procedieron a acceder al interior de la vivienda con permiso de su propietario, que no reclama indemnización alguna por estos hechos, hallando en su interior al acusado y procediendo a su detención. En el momento de la detención, el investigado portaba en una bolsa un total de 485 euros en billetes, diversa documentación y teléfonos móviles, la llave de un vehículo a motor y la funda de una pistola.