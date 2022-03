Condenado a un año y medio de cárcel por amenazar a su amigo con whatsapps de contenido "perturbador"

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a José Manuel M. E., conocido como Rosaura a 18 meses de cárcel por un delito continuado de amenazas a su amigo, con quien mantenía una relación. Asimismo, considera que no han quedado acreditados los delitos de incendio y maltrato, por lo que la ha absuelto. La Fiscalía había solicitado un total de 19 años de cárcel para José Manuel por los delitos de maltrato, incendio y amenazas. El acusado está en proceso de cambio de sexo, por lo que como una "especial sensibilidad" del tribunal hacia el acusado, durante todo el proceso se le ha nombrado por Rosaura, aunque aún permanece en registro civil como José Manuel M. E.

Según la sentiencia, Rosauara vivía en frente del perjudicado, Francisco Javier Z. C. con quien mantenía una relación de amistad, aunque durante el juicio éste reconoció que habían tenido relaciones sexuales. En cualquier caso, el tribunal señala que, por diversos motivos, entre otros "porque el acusado se encontraba en tratamiento hormonal para cambio de genero que le producía una alteración de ánimo y carácter" comenzó a mandar a su amigo mensajes de whatsapp de contenido "perturbador que causaron en la víctima una fuerte sensación de miedo y desasosiego". No sólo los recibió él, sino también la hermana. En ellos le pedía que le dijera a su hermano "de mi parte que donde le pille la cabeza le va a dar dos vueltas en el hombro, y te lo digo a ti que eres su hermana, y si no, ya verás mañana chica, lo que le voy a hacer a tu hermano, contigo ajustaré cuentas luego (...) soy Rosaura de Algeciras, mañana justo vas a saber quién soy yo, esa con la que un día hablaste siendo transexual de Algeciras y lo sabrás mañana cuando tu veas a tu hermano en la residencia ingresado, lo entenderás cuando descoyunte o decapite a tu hermano".

En otro de ellos, este ya directamente a su amigo, le advertía que lo iba a hacer a su manera "metiendo fuego, derribándolo todo, hoy si que sí, así que se te van a quitar todos los males, te lo advertí, y lo voy a cumplir, con creces, y lo juro por la sepultura de mi Ismael, que hoy viernes 17 de Agosto, aquí va a pasar lo más grande". En otros era aún más contundente: "hoy por mis muertos y todos mis difuntos que hoy aquí se van a acordar más de una persona, empezando por tu hermano si aparece y terminando por la puta de tu hermana, porque hoy voy a acabar con tu vida, maricón. Jajaja, aquí hay familias en el bloque, todas ellas van a ver como sacan tu cuerpo sin vida y lo montan en un coche fúnebre dirección al tanatorio, maricón, y ya lo sabes, lo que Rosaura P. S. dice, Rosaura P. S., cumple".

Unos días después de estos mensajes, el 21 de agosto de 2018, Francisco Javier regresó a su domicilio y se le cayó por la escalera un saco con arena y cemento que llevaba, mientras lo estaba recogiendo se produjo un incendio en su piso. El incendio estuvo a punto de propagarse a las viviendas colindantes, lo que fue evitado por la rápida intervención de los bomberos. "Los daños causados en el inmueble han sido tasados en 35.819,86 euros, sin que conste determinada que el fuego fuera provocado por el acusado", señala la sentencia.

Tampoco considera probado el tribunal que Rosaura le causara unos días antes, a principios del mes de agosto, golpeara en la cabeza a Francisco Javier con tun tubo de pvc, como denunció el perjudicado, "desconociéndose cómo se produjeron los hechos realmente".