La asociación Francisco de Vitoria denuncia la campaña de “acoso y derribo” a Bolaños

La asociación de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ha denunciado la campaña de “acoso y derribo” contra la juez María Núñez Bolaños, que instruye las macrocausas y que actualmente se encuentra de baja por motivos de salud.

La portavoz de AJFV en Andalucía, la magistrada Judith Sáiz Soria, aseguró ayer a este periódico que esta asociación, a la que pertenece María Núñez Bolaños, seguirá siendo “incansable en la exigencia de respeto a la independencia judicial”, como pilar fundamental de un Estado de Derecho. Ahora bien, “la libertad de prensa y de información no pueden amparar campañas de acoso y derribo contra un miembro del Poder Judicial por el ejercicio independiente de su función, como la que estamos presenciando, por una parte concreta de la prensa y de los medios, contra nuestra compañera María Núñez”, precisó Judith Sáiz.

La representante de la AJFV recordó que las resoluciones judiciales son “siempre motivadas jurídicamente y las partes personadas en un procedimiento, pueden combatirlas con los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley establece”.

Dentro de este marco legal, donde se garantizan los derechos de todas las partes del proceso, prosiguió Judith Sáiz, los jueces “deben trabajar con sosiego, sometidos únicamente a la ley y sin presiones externas, ni de otros poderes del Estado, ni de partidos políticos, ni de medios de presión, incluidos los medios de comunicación”.

Esta asociación, que ya salió en otras ocasiones en defensa de la juez Núñez Bolaños, ha subrayado que en los últimos tiempos se están produciendo “ataques graves a la independencia judicial y a la labor de los jueces, y en el caso de la magistrada María Núñez, estos ataques se remontan a cuatro años atrás, desde que tomara posesión de su cargo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Los ataques a su función jurisdiccional “han sido continuos, no pasan desapercibidos y preocupan a toda la carrera judicial” y este “acoso mediático continuado, por un sector de los medios, excede del legítimo debate de opinión y de crítica, para convertirse en una injerencia ilegítima grave contra la labor de una juez que debe decidir un asunto concreto”, ha aseverado la magistrada Judith Sáiz. “Sólo si defendemos y garantizamos la independencia de los jueces en el ejercicio de su función, su sumisión exclusiva a la ley y no a intereses ajenos al procedimiento, los ciudadanos estaremos realmente protegidos”, insistió.

La AJFV cree que no será necesario reforzar el juzgado durante la baja de Bolaños

Preguntada por las críticas de la acusación popular del PP a la juez Bolaños, la representante AJFV comentó que la discrepancia con las decisiones judiciales da derecho a las partes a recurrirlas con los argumentos que estimen convenientes para la defensa de sus intereses, “pero este derecho no es ilimitado y no ampara descalificaciones, ni por supuesto, acusaciones contra la persona del juez, no fundadas en Derecho y que tienen como única finalidad presionar al juez que debe decidir”.

Por último, sobre la baja de Bolaños, la portavoz recordó que los motivos y su duración afectan al “derecho a la intimidad” de la juez, pero en principio “no hay por qué presuponer que sea necesario un refuerzo adicional en su juzgado, que está siendo atendido por el magistrado de refuerzo y que puede hacerse cargo de una eventualidad como ésta con la misma solvencia y profesionalidad”.