La autopsia del hombre que murió en Gerena no descarta la versión del acusado de matarlo

El forense que realizó la autopsia a Gonzalo Herdugo, el hombre que encontraron muerto en su domicilio en Gerena el 6 de noviembre de 2018 ha señalado que no existe posibilidad médica "que contradiga que la víctima se moviera y hablara tras el fuerte golpe". El acusado, Jonathan Gabriel Villacorta,se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 14 años de cárcel por homiicidio, ha sostenido durante la vista oral que dejó a Gonzalo con vida tras golpearlo después de un forcejeo, incluso que llegó a echarle de la casa mientras le insultaba.Según el forense, "lo más normal es que después del fuerte golpe la víctima se quede en conmoción cerebral aunque existe un tiempo entre el golpe y el coma donde la persona puede hablar, se conoce como intervalo lúcido". El doctor recalcó que, en cualquier caso, el golpe fue "más intenso" de lo que refirió el acusado.

El médico indicó durante su declaración que se llegaron a dos hipótesis. Por un lado, que la víctima fue golpeada en la cabeza por detrás con un objeto romo y por otro, que cayó al suelo tras recibir un fuerte empujón. Tras conocer durante su declaración que no se encontró ningún objeto romo, consideró como más posible que la contusión se produjera contra el suelo al caer de espalda. En este punto coincidió con la estimación de la forense que realizó el levantamiento del cadáver. A preguntas de la fiscal sobre cómo se produjo la herida en la cabeza de la víctima, la doctora señaló que "podría ser compatible con una caída tras un golpe que presuntamente le rompe la nariz. Tuvo que ser un fuerte empujón para que le hiciera caer hacia atrás golpeándose en la cabeza".

La autopsia de Gonzalo Herdugo reveló que además del fuerte golpe en el occipital derecho presentaba lesiones en los labios y hemorragia cervical, siendo la causa de la muete el grave traumatismo craneoencefálico severo que causó fractura craneal. Según el informe, la víctima falleció entre las 00:00 y las 2:00 del 6 de noviembre y permaneció un mínimo de 3 horas vivo una vez que recibió el fatal golpe. Tampoco se encontraron heridas defensivas "aunque eso no descarta la existencia de forcejeo previo".

Sobre el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes, en la prueba de estupefacientes realizada al cadáver se encontró 1,21 gramos de alcohol en sangre y restos de cocaína en orina.

En cualquier caso, el forense afirmó que Gonzalo Herdugo podría haber sobrevivido si hubiera recibido asistencia médica. Esta declaración ha sido uno de los determinantes para que la fiscal cambie sus conclusiones y solicite, de forma alternativa, el delito de homcidio doloso en comisión por omisión. Un cambio que ha ocasionado una hora de receso para que pudiera redactar el nuevo escrito, que el juez ha pedido que eleve a consulta al considerar que podría ser causa de impugnación por la defensa, que expresó su protesta al alegar indefensión a su cliente. Una vez consultado, el Ministerio Público ha continuado con la solicitud de manera alternativa al homicidio solicitado desde el comienzo de la vista.

La fiscal explicó que Jonathan Villacorta "fue perfectamente consciente" de que era posible que Gonzalo muriese tras el golpe recibido y que tenía "ánimo de matar" al empujar a la víctima y se llevó el móvil "para que no pudiera pedir ayuda".

La abogada defensora también cambió sus conclusiones y cambió la solicitud de pena de absolución a homicidio imprudente "a tenor de las pruebas practicadas". Asimismo, la letrada recordó que no existe ningún indicio de que Jonathan tuviera intención de matar a Gonzalo porque "no tenía ningún móvil para matar a la única persona que le había ayudado". Sobre la relación de la víctima con el acusado, frente a la agravante de parentesco que solicita la fiscal, recordó que la amiga de la víctima declaró ante el jurado que Gonzalo era quien decía que el acusado era su pareja, pero que "no era correspondido". Por su parte, el acusado hizo uso del derecho a la última palabra y recordó que durante los tres años que había trabajado para Gonzalo le había ayudado en todo y que ese día sólo quería "que le dejara recoger a su hijo",El juicio del crimen de Gerena ha quedado visto para veredicto.