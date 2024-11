El Ayuntamiento de Sevilla sólo ha tramitado un tercio de las 1.400 denuncias por ruidos presentadas este año

El dato es demoledor y refleja un importante problema de falta de recursos. El Ayuntamiento de Sevilla sólo ha tramitado el 28,5% del total de 1.400 denuncias por ruidos que se han presentado a lo largo de este año, según los datos aportados a este periódico por el sindicado CSIF, que ha destacado que la mayoría de los 400 expedientes en trámite corresponde a denuncias gestionadas desde la Policía Local.

El sindicado señala que cada año se registran unas 1.400 denuncias, que incluye las actas de la Policía y las denuncias de los vecinos, de las cuales 900 se tramitaron en 2023 y sólo unas 400 este año. Fuentes del CSIF indicaron que no hay que confundir la liberalización de la actividad con la impunidad, dado que la liberalización ya se llevó a cabo y consiste en que, al final, con una Declaración Responsable, el establecimiento esté abierto. "Pero si una vez presentada esta declaración no se controla lo presentado y, sobre todo, no se tramitan las denuncias presentadas, se está generando impunidad, y de ahí vienen las desgracias y los problemas".

Algunos técnicos explican que la situación que se está produciendo en la actualidad es similar a la que se dio durante la etapa de Juan Ignacio Zoido como alcalde de Sevilla, en la que "con la excusa de la crisis de 2008 se olvidaron de que hay muchísimos más ciudadanos que sufren el ruido que hosteleros" y a raíz de esa situación surgieron diversas plataformas ciudadanas por el derecho al descanso de los vecinos en zonas como la Alfalfa o el Arenal.

Recientemente, el sindicato denunció que el Ayuntamiento de Sevilla se quedará a partir de 2025 sin la Unidad de Actividades Posteriores, que se encarga de investigar, por ejemplo, las denuncias de contaminación acústica o el riesgo de incendio en negocios de restauración. Así lo aseguró el secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, quien lanzó una advertencia como consecuencia de que a partir del año que viene no se podrá garantizar a la ciudadanía ni el descanso en temas de ruido, ni garantizar la seguridad ante el riesgo de incendio en negocios de restauración y en determinados negocios de ocio.

Todo ello, explicó Román, como consecuencia que va a desaparecer la Unidad de Inspectores de Actividades Posteriores encargadas de controlar estas situaciones. "El Ayuntamiento de Sevilla nos traslada, a través de la delegación de Urbanismo, que esto va a ser un proceso paulatino y que en el futuro se materializará, pero tenemos constancia de que desde la delegación de Recursos Humanos no hay garantías de ello", ha asegurado Rafael Román.