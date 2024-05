La interinidad de la Justicia en Andalucía: cinco de los ocho presidentes de Audiencias Provinciales están en funciones

La no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tiene paralizada la Justicia porque, por suerte para ella, su ejercicio no depende de que los políticos se pongan o no de acuerdo para acabar con una situación surrealista (su mandato caducó el 4 de diciembre de 2018). Ahora bien, este hecho de difícil explicación sí está provocando una coyuntura igualmente irracional en muchas altas instancias, que básicamente consiste en que presidentes de Audiencias Provinciales e incluso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se mantienen en el cargo en funciones porque los nombramientos sí dependen de que el CGPJ se actualice por fin.

En Andalucía, los únicos presidentes de Audiencias Provinciales que no están en funciones son los de Almería, Luis Miguel Columna (elegido en marzo de 2021); Córdoba, Francisco de Paula Sánchez (reelegido en noviembre de 2019, aunque ya a punto de caducar); y Granada, José Luis López (reelegido en enero de 2021).

El resto de presidentes de Audiencias Provinciales sigue en funciones: Manuel María Estrella en Cádiz (fue reelegido en 2016), Antonio Germán Pontón en Huelva (fue reelegido en 2017), Rafael Morales en Jaén (fue elegido en 2018), Lourdes García en Málaga (fue elegida en 2017). El caso de Sevilla es especialmente singular: Damián Álvarez se jubiló en 2022; por antigüedad lo sustituyó Juan Márquez, que a su vez se jubiló el pasado 1 de mayo después de mantenerse todo el mandato en funciones; y a este lo reemplazará su hermano Rafael, que al mismo tiempo está muy cerca de alcanzar la edad de retirarse y puede sumar una nueva 'legislatura' íntegra como interino.

En cuanto a las distintas Salas que el TSJA reparte en sus sedes de Granada, Sevilla y Málaga, sólo disfruta de ese 'privilegio' de no ser interino el presidente de la Sala Social con sede en la capital costasoleña, Manuel Hernández Carrillo, que fue elegido en octubre de 2020.

Está en funciones hasta el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en concreto desde enero de 2022. Las dos presidentas de Sala del TSJA de Sevilla se encuentran en la misma situación, igual que el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga. En Granada están en funciones porque falleció la presidenta de la Sala de esa misma jurisdicción y se ha jubilado el de la Sala de lo Social.