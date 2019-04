Un año y medio de cárcel y 50.000 euros para el ex presidente de la Federación Andaluza de Taekwondo

El juicio contra el ex presidente de la Federación Andaluza de Taekwondo, Francisco Rodríguez, no ha llegado a celebrarse al alcanzar las partes un acuerdo. De este modo, el acusado no irá a prisión salvo que incumpla el pago de las dos cuotas impuestas de 25.000 euros. La primera de ella tendrá que hacerla efectiva antes de que finalice diciembre de 2019, así como las costas. El segundo plazo para abonar el resto de la indemnización de 25.000 euros finalizará en mayo de 2020.

Si el procesado no realiza alguno de estos pagos, ingresará en la cárcel para cumplir la pena de un año y medio de cárcel. La Fiscalía solicitaba cuatro años de cárcel para el acusado, que además ocupó el cargo de vicepresidente de la Federación Española (RFET), por el presunto delito de apropiación indebida de más de 200.000 euros de la FAT entre 2000 y 2008. El Ministerio Público solicitaba, además, una indemnización de 200.000 euros. Por su parte, la acusación particular, ejercida por la Federación, también pedía cuatro años de cárcel por un delito de apropiación indebida y 296.000 euros.

En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal indica que Rodríguez "hizo suyos o distrajo" 211.061,53 euros de las cuentas de la federación autonómica "aprovechando su cargo" y "con ánimo de obtener ilícitos beneficios".A esto, y según el escrito de la Fiscalía publicado por EFE, Rodríguez sustrajo 71.881,74 euros de las cuotas que los clubes y los socios entregaban a la FAT para pagar la Mutualidad General Deportiva y tener cobertura médica pero que él "ingresaba sólo parcialmente".También se quedó presuntamente 64.481,43 euros de la Federación "mediante traspasos a sus propias cuentas o mediante talones bancarios".

La Fiscalía incluye entre las partidas desviadas 20.330 euros de las cuotas que abonaban los socios para el pago de la titulación de deportistas, técnicos y jueces árbitros, así como 6.125,87 euros por "uso indebido" de una Visa Oro con cargo a la cuenta federativa que sólo era propiedad del acusado y 6.124,87 euros por el mismo empleo irregular de una tarjeta del Banco Popular.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, Rodríguez cesó en su cargo el 10 de marzo de 2009 y entonces reconoció que la Federación debía 37.951,90 euros a la Mutualidad General Deportiva, que ocho días después reclamó 71.881,74.