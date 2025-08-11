Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "Este dominio ha sido incautado por el FBI"

La web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Zoppellari Quiles ha sido clausurada. Desde el pasado fin de semana, al entrar en utopiaviajes.com aparece una imagen con un texto en inglés que indica que "Este dominio ha sido incautado por el FBI". Por su parte, el secretario general de Facua, el periodista Rubén Sánchez, ha recibido mensajes en su móvil desde una de las líneas del negocio en los que le advierten de que conocen su domicilio y mencionan a su pareja, Keka Sánchez, que gestiona las redes sociales de la asociación, según ha denunciado la asociación en un comunicado.

El pasado viernes, Facua anunció la interposición de una denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática después de que varios afectados se pusiesen en contacto con la asociación para advertir de se habían quedado con su dinero sin prestarles el servicio ofertado y que habían dejado de contestar a sus mensajes. Todos ellos fueron captados tras ver un vídeo donde Quiles recomendaba contratar los servicios de UtopiaViajes.

En su denuncia, Facua solicita a la Fiscalía que investigue si los hechos pueden suponer un delito de estafa y aporta documentación que le han facilitado varios afectados.

Más "influencers"

En su página web, UtopiaViajes también incluía vídeos publicitarios de tres «influencers»: el actor Hamza Zaidi, con 2,9 millones de seguidores en Instagram y 2,3 millones en TikTok, Sara García, con 1,5 millones de seguidores en TikTok y 300.000 en Instagram, y el humorista Berto Pérez (Bertopeuve), con 709.000 seguidores en TikTok y 142.000 en Instagram.

La web continuaba el viernes captando clientes. Así, en utopiaviajes.com se ofertaban diez destinos en España, 22 internacionales y cuatro cruceros con el reclamo de que tienen «precios increíbles», que oscilaban entre los 299 y los 1.000 euros por persona. La página facilitaba un correo electrónico y un móvil para contactar a través de WhatsApp, pero habían sustituido la línea que enlazaban en el botón «contáctanos» por una numeración falsa (+1 23456789).

En la página se incluían los supuestos testimonios de 12 clientes que habrían disfrutado de sus servicios, pero FACUA comprobó que sus fotografías estaban sacadas de bancos de imágenes. Los testimonios estaban fechados entre enero y marzo de 2024 para dar imagen de solvencia a la empresa, pero en realidad Utopiaviajes Ltd se constituyó en mayo de 2025, mismo mes en el que se subieron todas las publicaciones de su cuenta de Instagram (@utopia.viajes) y se creó la web.

Según la web, el negocio pertenece a UtopiaViajes Ltd, una mercantil dada de alta en el registro mercantil de Inglaterra y Gales (Companies House). En la información del registro aparece que la empresa tiene al frente a Juan Cirilo Peral, nacido en abril de 2005, aunque FACUA no ha podido verificar si se trata de una identidad real o falsa.

No obstante, si la Fiscalía emprende una investigación podrá averiguar quién es el titular de la cuenta bancaria donde los afectados realizaron los pagos y los dos números de teléfono utilizados por el negocio para captar y hablar con los clientes. Se trata de una cuenta de Revolut con IBAN de Lituania, una línea móvil dada de alta en Yoigo (613574054) y otra en Orange (675466523).