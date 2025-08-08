Facua denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática a una agencia de viajes anunciada por Vito Quiles

Facua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática contra una supuesta agencia de viajes que se ha quedado con el dinero de sus clientes sin prestarles el servicio y que ya no contesta a sus mensajes. Varios usuarios han contactado con la asociación para denunciar los hechos. Todos ellos fueron captados tras ver un vídeo donde Vito Zoppellari Quiles recomendaba contratar los servicios de UtopiaViajes.

"El otro día, buscando, me encontré una agencia de viajes bastante interesante, la verdad". Así comienza un vídeo publicado a comienzos de julio donde el candidato de la formación de ultraderecha de Alvise Pérez y empleado de Javier Negre se dedicaba en realidad a hacer publicidad del negocio.

En su denuncia, Facua solicita a la Fiscalía que investigue si los hechos pueden suponer un delito de estafa y aporta documentación que le han facilitado varios afectados.

Más "influencers"

En su página web, UtopiaViajes también incluye vídeos publicitarios de tres "influencers": el actor Hamza Zaidi, que tiene 2,9 millones de seguidores en Instagram y 2,3 millones en TikTok, Sara García, con 1,5 millones de seguidores en TikTok y 300.000 en Instagram, y el humorista Berto Pérez (Bertopeuve), con 709.000 seguidores en TikTok y 142.000 en Instagram.

La web continúa captando clientes. Así, en utopiaviajes.com se ofertan diez destinos en España, 22 internacionales y cuatro cruceros con el reclamo de que tienen "precios increíbles", que oscilan entre los 299 y los 1.000 euros por persona. La página facilita un correo electrónico y un móvil para contactar a través de WhatsApp, pero en las últimas han sustituido la línea que enlazan en el botón «contáctanos» por una numeración falsa (+1 23456789).

En la página se incluyen los supuestos testimonios de 12 clientes que habrían disfrutado de sus servicios, pero FACUA ha comprobado que sus fotografías están sacadas de bancos de imágenes. Los testimonios están fechados entre enero y marzo de 2024 para dar imagen de solvencia a la empresa, pero en realidad Utopiaviajes Ltd se constituyó en mayo de 2025, mismo mes en el que se subieron todas las publicaciones de su cuenta de Instagram (@utopia.viajes) y se creó la web.

Según la web, el negocio pertenece a UtopiaViajes Ltd, una mercantil dada de alta en el registro mercantil de Inglaterra y Gales (Companies House). En la información del registro aparece que la empresa tiene al frente a Juan Cirilo Peral, aunque FACUA no ha podido verificar si se trata de una identidad real o falsa.

No obstante, si la Fiscalía emprende una investigación podrá averiguar quién es el titular de la cuenta bancaria donde los afectados realizaron los pagos y los dos números de teléfono utilizados por el negocio para captar y hablar con los clientes. Se trata de una cuenta de Revolut con IBAN de Lituania, una línea móvil dada de alta en Yoigo (613574054) y otra en Orange (675466523).