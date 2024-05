Condenan a dos jóvenes por pegar a un hombre que estaba rajando una rueda y causarle ocho fracturas

Dos jóvenes que pegaron con una botella de anís a un hombre que estaba rajando la rueda de un coche, lo cual fue advertido por el dueño del vehículo desde el balcón de su casa, han sido condenados a dos años de cárcel. La víctima sufrió ocho fracturas distintas en la cara, perdió dos dientes y necesitó un año justo, 365 días, para recuperarse del todo. A cambio, los dos agresores lo indemnizarán con 40.000 euros que abonarán solidariamente mes a mes durante tres años. La peculiaridad de la responsabilidad civil es que cada mensualidad será de 1.111,1111 (periódico) euros.

El suceso ocurrió el 28 de mayo de 2021 en El Cerro del Águila. Álvaro V.C. y Juan Carlos R.V. volvían de comprar el anís cuando vieron a la víctima destrozando el neumático en cuestión y al propietario del coche gritándoles que lo detuvieran. El otro varón huyó y los dos encausados salieron detrás. La persecución no duró mucho y acabó en el cercano cruce de las calles Lérida y Teruel. Allí lo alcanzaron y empezaron a golpearlo en la cabeza, en el caso de Álvaro V.C. con la botella. Cuando el agredido cayó inconsciente al suelo, los acusados se marcharon.

Los hechos fueron reconocidos por los investigados ante la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla después de que sus defensas llegasen a un acuerdo con la Fiscalía y con la víctima. El Ministerio Público rebajó su petición inicial de tres años de cárcel (por un delito de lesiones con pérdida, inutilidad o deformidad de un órgano o miembro no principal), la dejó en dos (por un delito simple de lesiones) y aceptó que se suspendiera la ejecución de esa pena durante tres años. Los condenados no entrarán en prisión si no delinquen en ese plazo y pagan la indemnización.