El Constitucional deliberará los recursos de Chaves y Griñán el 16 de julio

El Tribunal Constitucional ha fijado para el próximo 16 de julio la deliberación de los recursos de amparo de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que fueron condenados a 9 años de inhabilitación y seis años de prisión, respectivamente, por el caso de los ERE, según ha informado este jueves el tribunal de garantías, que ha explicado que en otra sesión del 2 de julio continuará además el estudio y deliberación del resto de las demandas presentadas por los ex altos cargos que fueron condenados en el juicio del denominado "procedimiento específico" de los ERE y que están actualmente cumpliendo penas de prisión.

En concreto, el Alto Tribunal ha señalado que el Pleno continuará con el estudio y deliberación de los recursos de amparo de los condenados en el caso de los ERE de Andalucía, que se inició esta semana, en la que se han resuelto las dos primeras demandas de amparo, interpuestas por José Antonio Viera y Magdalena Álvarez, cuya condena fue anulada ayer y se ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que vuelva a dictar sentencia.

De este modo, el Pleno que se celebrará el próximo 2 de julio seguirá deliberando sobre los recursos de amparo de otros cinco ex altos cargos: los ex consejeros Francisco Vallejo Serrano, Antonio Fernández García, y Carmen Martínez Aguayo, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar Todos los recurrentes fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya sentencia fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Supremo, a penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación.

El tribunal de garantías ha destacado que la "prioridad" para estudiar y deliberar estos asuntos "se debe a la situación personal de prisión en la que se encuentra cada uno de ellos", aunque recientemente la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo ha logrado el tercer grado penitenciario.

Asimismo, en el siguiente Pleno del Tribunal Constitucional, que se celebrará el 16 de julio se deliberará sobre los siguientes recursos de amparo del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, condenados a inhabilitación por delitos de prevaricación. También se estudiarán las demandas de amparo del ex presidente José Antonio Griñán y del ex director de Trabajo Juan Márquez Contreras, condenados por delitos de prevaricación y malversación.