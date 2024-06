El Constitucional tumba el principal mantra de los ERE: No hubo engaño al Parlamento ni uso ilegal de las transferencias

Cosa bien distina sería que se hubiera considerado que se actuó en fraude de ley, pero éste no es el supuesto puesto que lo que la Audiencia de Sevilla y el Supremo le imputan a la ex consejera -y por extensión a los otros ex altos cargos condenados por prevaricación- es haber introducido en la ley un concepto presupuestario que permitió la concesión de las ayudas sociolaborales sin los controles que, con carácter general, se exigen a las subvenciones. "Es, por tanto, la propia ley la que establece que se puedan transferir fondos al IFA/IDEA a través del concepto presupuestario transferencias de financiación. Por esta razón, deducen las sentencias impugnadas que este gasto no está sometido a controles previos. En consecuencia, no puede considerarse que se haya aplicado la ley para conseguir un fin prohibido por el ordenamiento jurídico, pues la finalidad que tiene este cambio normativo es, precisamente, establecer un sistema de presupuestación que permitiera atribuir fondos al IFA/IDEA para que este organismo pudiera otorgar las ayudas sociolaborales sin las exigencias del procedimiento subvencional", sentencia el tribunal de garantías.

De esta forma, concluye, las leyes de presupuesto de los años 2002, 2003 y 2004 de la Junta de Andalucía, en el programa 31L, establecieron un sistema de atribución de fondos al IFA/IDEA -las transferencias de financiación- para la concesión de las ayudas sociolaborales que "habilitaban a la Administración autonómica a conceder estas ayudas por tal vía", y las sentencias impugnadas, al no reconocer que las leyes de presupuesto tienen este alcance, "han efectuado, también por este motivo, una interpretación absolutamente imprevisible" del delito de prevaricación.