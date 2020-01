Procesado por estafa en uno de los mayores crowdfunding de España

Una juez de Sevilla ha concluido la investigación de la causa y ha dictado auto de procedimiento abreviado por estafa agravada contra Dionisio R.G., vendedor del juego de mesa denominado Heroquest 25 aniversario, que consiguió recaudar 680.000 euros mediante crowdfunding.

Fue la mayor recaudación promovida desde Sevilla y una de las mayores de España por este sistema de financiación mediante micro mecenazgo. Pero el promotor no ha entregado ni un solo juego desde su primer anuncio de hacerlo en diciembre de 2014.

Se calcula que pudo recibir donaciones de más de 5.000 personas, de las que 3.434 están inscritas a día de hoy en la plataforma de Facebook denominada “Quiero mi Heroquest 25 aniversario”.

La juez de instrucción 5, en un auto del 14 de enero, ha concluido la fase de instrucción y ha remitido la causa a la Fiscalía de Sevilla para que presente su escrito de calificación, en una investigación que lleva el fiscal especializado en ciberdelincuencia.

Sin embargo, después de dictarse el auto de PROA la Asociación de Afectados que presentó la primera denuncia solicitó nuevas pruebas consistentes en recabar documentación a las plataformas de pago utilizadas por los compradores, aspecto sobre el que la juez se pronunciará en los próximos días.

Fuentes del caso informan a este periódico de que el auto de PROA imputa a Dionisio R.G. un presunto delito de estafa agravada al concurrir las circunstancias de que el fraude supera los 50.000 euros y de que existe un elevado número de afectados. Para estas condiciones, el Código Penal prevé condenas de 4 a 8 años de cárcel y multa de 12 a 24 meses.

El juego de mesa se anunciaba como una edición especial en el 25 aniversario de Heroquest, uno de los primeros y mas legendarios juegos “de mazmorras” que hizo furor en los años 90.

El denunciado reconoció en su declaración judicial que recibió una cantidad neta próxima a los 590.000 euros en la plataforma de crowdfunding Lánzanos, pero explicó que no ha entregado ningún ejemplar a ningún mecenas debido a que no cuenta con los fondos económicos precisos para terminar el juego. Aseguró estar buscando financiación para ello.

La denuncia penal fue presentada por una Asociación de Afectados que tiene mas de 700 socios procedentes de todo el mundo. En octubre de 2019 esta asociación comunicó que la inscripción en el Grupo C de afectados no se realizará hasta que esté próxima la fecha del juicio y hasta entonces no entrarán nuevos denunciantes en el procedimiento judicial.

A preguntas de este periódico, la defensa de Dionisio indicó que tiene intención de recurrir el auto judicial.