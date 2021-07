El tribunal que juzgará el tercer juicio de Invercaria, la llamada “pieza de personal”, ha tomado tres decisiones novedosas en Sevilla: permitirá que los acusados declaren después de los testigos y la práctica de las demás pruebas, les reservará un sitio junto a sus abogados para que puedan tener “comunicación directa”, y permitirá que los defensores muestren en una pantalla de ordenador los esquemas en que basen sus alegaciones.

El juicio comenzará el 13 de septiembre contra el ex presidente de Invercaria y tres ex directivos de esa empresa pública andaluza, entre ellos Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González.

La sala ha accedido a tres peticiones de la defensa, la primera de ellas totalmente novedosa en Sevilla: que los acusados que lo deseen no declaren al comienzo del juicio sino después de que lo hayan hecho los testigos y se hayan practicado las restantes pruebas.

Otra novedad -que hasta ahora solo ha tenido el antecedente del juicio contra la diseñadora Juana Martín en el segundo caso de Invercaria- es que los procesados no tendrán que sentarse en el banquillo sino que se habilitará un asiento en la segunda fila de estrados, inmediatamente detrás de su abogado, para que puedan tener con él una “directa comunicación”.

La defensa había pedido tener acceso a las pantallas de la sala para exponer sus argumentos o exhibir documentos. El tribunal le responde que, por razones de seguridad informática, está prohibida la conexión de terceras partes, pero ofrece a los abogados que, si disponen de una pantalla de dimensiones suficientes para ser vista en toda la sala, podrán usarla para exhibir de forma puntual un esquema o similar.

“Más garantista y acorde con la presunción de inocencia”

El magistrado ponente, Carlos Lledó, expone en su providencia que la declaración de los procesados después de los testigos “supone la indudable ventaja de que el interrogatorio de estos acusados no habrá de versar sobre el material acumulado en la instrucción, sino sobre la verdadera prueba aflorada en el plenario”, lo que otorga “mayores posibilidades y garantía del derecho de defensa”.

Resalta que esta declaración tras la práctica de las restantes pruebas aparece “indefectiblemente” en los distintos anteproyectos de de nueva ley procesal penal que se han sucedido en los últimos años”. El derecho a la última palabra, que además se mantendrá en este juicio, no colma esos “fines y garantías”, según el magistrado.

En cuanto a la proximidad a su abogado durante el juicio, la providencia dice que “así lo viene recomendando nuestra jurisprudencia desde hace tiempo para la efectividad del derecho de defensa”, incluso la Ley del Jurado lo prevé expresamente “y no existe razón para un trato distinto”.

Los cuatro acusados se situarán detrás de sus defensores en el estrado y podrán ocupar indistintamente ese lugar o el banquillo, con la salvedad de hacer el cambio durante los recesos para evitar distracciones.

En la causa por las retribuciones a sus directivos serán juzgados el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el ex director financiero Antonio Nieto y los ex directores de Promoción Juan María González Mejías -sobrino del ex presidente Felipe González- y Cristóbal Cantos. La Fiscalía pide para ellos entre tres años y medio y seis años de cárcel.