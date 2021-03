Dos días para alcanzar un acuerdo por el desfalco en El Valle

La Audiencia de Sevilla aplazó este martes el juicio contra Antonio Manuel C.L., ex mayordomo de la Hermandad del Valle acusado de apropiarse presuntamente de 175.982 euros. El aplazamiento se debió a que la Fiscalía no había recibido la citación para el juicio pero el ex mayordomo y las acusaciones particulares intentarán en estos dos días alcanzar un acuerdo que rebaje la condena de cárcel y la indemnización que deberá devolver a la hermandad.

Fuentes del caso informan a este periódico de que, en principio, en acusado no reconoce haber cometido ninguna desviación de fondos pero podría reconsiderar su situación a la vista de las pruebas y la firme posición de la Fiscalía, que solicita para él tres años y medio de cárcel.

La Sección Cuarta de la Audiencia, que tenía reservado tres días para este juicio, acordó reanudarlo el jueves y, en caso de que finalmente se celebre, señalar las sucesivas sesiones cuando tenga viernes libres.

El acusado prefería suspenderlo sine die para dentro de unos meses, precisan las citadas fuentes.

Antonio Manuel C.L. reconoció inicialmente a la hermandad la “distracción” de dinero pero en su escrito de defensa mantiene que los hechos que se le imputan “son totalmente inciertos”.

Según la acusación del fiscal, supo ganarse la confianza de los hermanos a partir de su nombramiento en 2007 y empezó en 2011 a expedir cheques al portador que cobraba por ventanilla y de cuyo importe se apropiaba, además de apoderarse de otra parte de los ingresos en metálico.

El ex mayordomo aprendió en 2011 a copiar en una hoja Excel los movimientos de la cuenta bancaria, que acto seguido “modificaba a su antojo, creando una cuenta o banco paralelos que era la que presentaba a la aprobación de las cuentas anuales de la Hermandad”, precisa el fiscal.

La petición de la Fiscalía es inferior a los cuatro años y tres meses de cárcel que pide la acusación particular que ejerce un grupo de hermanos -primeros que llevaron el caso a la vía penal- que añaden otro delito de falsedad documental.

Según la Fiscalía, cuando en junio de 2015 fue nombrado un nuevo mayordomo, el acusado manifestó al Cabildo que dejaba un saldo en banco de 26.939 euros, “siendo así que solo había 16,41 euros”.

El perjuicio económico a la Hermandad, afirma el fiscal, asciende a 175.982 euros, resultantes de sumar los 56.847 euros reconocidos por el propio acusado, más 119.134 euros de desfase de tesorería entre 2011 y 2015. El escrito del fiscal precisa que el descuadre de cuentas aprobadas en Cabildo suma 219.660 euros.