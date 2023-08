Detenidos dos hermanos de Utrera tras amenazar e insultar al Cuco en un bar de copas

Dos hermanos vecinos de Utrera fueron detenidos el pasado miércoles después de amenazar e insultar a Francisco Javier García Marín, alias el Cuco, durante un incidente que ocurrió de madrugada en un local de copas de aquella localidad. El suceso acaeció sobre la una y media de la mañana, cuando los arrestados y el Cuco coincidieron en el mismo establecimiento y los primeros increparon al segundo por su participación en el crimen de Marta del Castillo, unos hechos por los que ya fue condenado en su día y también recientemente, en este último caso por mentir en el juicio del asesinato.

Tras oír gritos como “asesino” y otros insultos, el Cuco abandonó el pub, situado en el Paseo Maestro Juan Guerrero, frente al Parque de Consolación. Al rato regresó junto a un familiar. En todo caso, tampoco tardaron en presentarse allí dos patrulleros de la Policía Local, que recibió el aviso a las 1.45 horas, y de la Guardia Civil para poner fin al encontronazo.

Fue en ese momento cuando se produjo ese rifirrafe verbal con los agentes, según consta en el atestado. La versión de los hermanos es que los gritos que dieron en ese momento de la noche no iban dirigidos contra los representantes de la autoridad, sino contra el Cuco. Como este estaba situado detrás de los agentes, los arrestados piensan que los policías se creyeron que ellos eran los destinatarios de las amenazas y no el amigo de Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo. Por suerte, no hubo pelea física como tal ni ningún herido.

La detención se produjo por desobediencia a la autoridad. Después de comparecer ante el juzgado de guardia de Utrera, los hermanos fueron puestos en libertad provisional a la espera de que avance la investigación, según ratificaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Las correspondientes diligencias están siendo instruidas por la Guardia Civil de Utrera.