Así está, sin acabar, la fábrica de pellets de Niebla para la que Serrano y sus ex socios recibieron 2,5 millones

Una nave sin acabar y un edificio de oficinas sólo con la estructura más básica y los ladrillos a la vista. La fábrica de pellets de la localidad de Niebla (Huelva) del proyecto para el que Francisco Serrano y sus ex socios recibieron una ayuda de 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria está sin acabar, como muestran las imágenes tomadas por el arquitecto municipal de esta localidad, que ha realizado un informe para el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que mantiene abierta una investigación por un presunto fraude de subvenciones.

El informe del arquitecto de Niebla, al que ha tenido acceso este periódico, señala la licencia de obras para la construcción de esta fábrica se concedió por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Niebla el 8 de marzo de 2018, y en la misma se autorizaban dos edificios: la nave donde se pretendía la fabricación de los pellets, y el edificio de servicios donde estaba la zona de administración y la garita de control de acceso, así como una serie de instalaciones para el funcionamiento de la actividad y una urbanización exterior.

La superficie construida prevista de la nave era de 3.344,62 metros cuadrados y el edificio de servicios tendría una superficie construida de 150 metros cuadrados, con lo que el total previsto en el proyecto asciende a 3.494,62 metros cuadrados.

Tras inspeccionar la parcela a instancias de la información requerida por el juzgado, el arquitecto constata que la construcción de ambos edificios "se ha iniciado, pero éstos no se han terminado", y añade que ha podido observar que "no se ha ejecutado nada de la urbanización exterior prevista, salvo que exista alguna instalación enterrada que no se haya constatado en la visita, ya que por la inspección visual realizada sea difícil averiguar". Tampoco se han llevado a cabo las instalaciones previstas de la depuradora, depósito acumulador de agua y centro de transformación, asevera el informe.

En cuanto a la nave para la fábrica de pellets, el proyecto contemplaba obras por un importe total de 512.229,01 euros, pero según el arquitecto sólo se han llevado a cabo los capítulos de "excavaciones y movimientos de tierra, cimentación, estructura (falta una zona del porche), así como parte del saneamiento y del cerramiento, quedando por ejecutar el resto de los capítulos contemplados en el proyecto". Según consta en el informe sólo se han realizado trabajos por importe de unos 197.408,58 euros de los más de 512.000 presupuestados.

Por lo que se refiere al edificio de servicios, dice el arquitecto municipal que se han realizado los trabajos relativos a los capítulos de "excavaciones y movimientos de tierras, cimentación, estructura, así como parte del saneamiento y de la albañilería, quedando por ejecutar el resto de los capítulos contemplados en el proyecto", según las fotos que acompaña al mismo. En este caso, de los 142.621,62 euros presupuestados para estos trabajos, se han ejecutado obras por importe de 111.409,02 euros.

Teniendo en cuenta que el importe total presupuestado para ambos edificios asciende a un total de 654.851,23 euros y que se han realizado trabajos por un importe entre ambos de 308.817,6 euros, resulta que quedan por ejecutar trabajos por otros 346.033,63 euros, es decir, queda por invertir más de la mitad de lo inicialmente previsto en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Niebla.