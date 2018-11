"Hay fiscales que cobran guardias por debajo de 50 céntimos la hora"

El fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, ha asegurado este lunes, con motivo de la huelga de jueces y fiscales, que hay determinados fiscales que están cobrando unas determinadas guardias a menos de 50 céntimos por hora.

El fiscal jefe, que ha asistido a la concentración a las puertas del Palacio de Justicia de Sevilla, ha explicado a los periodistas que hay determinadas guardias dentro del sistema de retribución, que no se actualiza desde hace mucho tiempo, en la que algunos fiscales "están cobrando desde hace muchos años por debajo de 50 céntimos la hora".

Luis Fernández Arévalo ha recordado que las reivindicaciones de los jueces y fiscales no son sólo de índole económica, y ha añadido que se han producido al menos dos reuniones con el Ministerio de Justicia para tratar de mejorar la situación de la Justicia y de los miembros de las carrera fiscal y judicial que "no han dado resultado, de manera que donde rige la misma razón se aplican las mismas consecuencias", ha señalado para justifica el paro de hoy.

Por su parte, el decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, ha indicado que "el panorama de la Justicia es el que es, estamos asistiendo a acontecimientos que han hecho motivar aún más nuestra actitud positiva para la mejora de la Administración de Justicia. Ni las condiciones profesionales del ejercicio diario son óptimas ni tampoco nuestras condiciones profesionales", ha afirmado.

Entre las principales reivindicaciones de los jueces, Guerrero ha señalado que España tiene un índice de litigiosidad "de los más altos de Europa, con un número de jueces y magistrados muy inferior a la media europea", y esto hace que la sobrecarga y el tiempo de la resolución de los asuntos "sea a muy largo plazo". "Se está creando una situación de estrés de difícil solución y los encargados, los poderes públicos, deben de darse cuenta de que se ha de invertir más en la Administración de Justicia, no solamente en medios personales sino también en materiales, pero fundamentalmente en personales", ha agregado.

El fiscal Luis Fernández Arévalo ha coincidido en que no sólo se reclaman mejoras retributivas, sino que por ejemplo desde hace tiempo se está pidiendo desde hace tiempo la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que estableció los plazos para la instrucción penal y que, según ha explicado Fernández Arévalo, puede "generar problemas de impunidad porque los plazos son muy reducidos", pero también reclaman una apuesta por la digitalización: "No nos negamos a la justicia digital, queremos una justicia digital, pero que funcione, que esté al servicio del ciudadano y no que retrase la actuación de la Justicia".

Por su parte, el decano de los jueces, Francisco Guerrero, ha puesto de manifiesto la necesidad de "invertir en la Administración de Justicia para crear una sociedad auténticamente democrática" y en este sentido ha explicaro que "es importante un incremento del presupuesto en la Administración de Justicia, lo que determinará un incremento del número de plazas de jueces y fiscales, y de medios materiales".

El fiscal jefe de Sevilla ha dicho que la creación de muchas plazas de jueces no ha ido acompañada de nuevas plazas para fiscales, y así hay muchas Fiscalías donde no se incrementa la plantilla de fiscales desde hace varios años.