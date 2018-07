Los gastos sospechosos de Millán

Contratos de “falsos autónomos”, gastos “desmesurados” en taxis y facturas del grupo municipal de Ciudadanos con cargo a la cuenta de la formación naranja en la Diputación de Sevilla. Éstos son algunos de los hechos que forman parte de la denuncia presentada contra el portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, que está investigando la Fiscalía de Sevilla.

Este periódico ha tenido acceso a algunos de los documentos incorporados en la denuncia que ha sido presentada por Juan José Jurado –que representa a 14 ediles no adscritos de la provincia–, ex portavoz del Grupo de C’s en el Ayuntamiento de Camas y ex asesor de la formación naranja en la Diputación de Sevilla, y que abandonó el partido por las discrepancias sobre cómo se actuaba.

Entre la documentación, que se reproduce junto a esta información figuran varios extractos bancarios que avalan presuntamente uno de los hechos denunciados: la contratación durante 18 meses de un asesor con las asignaciones económicas del grupo en la Diputación entre octubre de 2015 y marzo de 2017, y que según el denunciante se habría realizado “careciendo éste de personalidad jurídica para la contratación de personal y contraviniendo el artículo 73.3 de la ley de bases de Régimen Local, donde se deja claro en su precepto la imposibilidad de contratación de personal”.

Tras ser despedida, se “invitó” a esta persona seguir trabajando “induciendo a un falso autónomo hasta el 31 de mayo de 2017”. En la documentación que se adjunta aparece precisamente uno de estos pagos mensuales, que tiene fecha del 12 de abril de 2017, por importe de 2.105,74 euros y en cuyo concepto aparece “Nómina marzo”.

El trabajador acudió a los tribunales y se acordó el pago de una indemnización de 6.850 euros, que fue abonada por el grupo de la formación naranja en la Diputación.

La denuncia también le atribuye supuestas irregularidades en relación con una serie de gastos corrientes realizados con cargo al grupo de Ciudadanos en la Diputación, pero que en realidad guardan relación con la actividad del grupo municipal en el Ayuntamiento de Sevilla, del que también es portavoz Javier Millán.

C's en la Diputación pagó 413,82 euros por una lona, banderas y camisetas para el grupo municipal coincidiendo con la celebración del día del Orgullo Gay

Entre esos gastos, la denuncia cita una factura pagada con fecha 23 de junio de 2016 por el grupo de Ciudadanos en la Corporación Provincial por importe de 413,82 euros para la compra de 20 banderas, 20 camisetas y una lona relacionada con la celebración del día del Orgullo Gay, que tuvo lugar el 25 de junio de 2016, coincidiendo con la jornada de reflexión de las elecciones generales del 26-J. Como puede apreciarse en la imagen adjunta, en la lona puede leerse “Grupo Municipal Ciudadanos Sevilla”.

Fuentes del caso llamaron ayer la atención precisamente en el hecho de que el pago se realiza por parte del grupo de la formación naranja en la Diputación de Sevilla, lo que supondría un fin distinto para el que las asignaciones se conceden como gastos de funcionamiento de los grupos, con la circunstancia además de que el gasto se realiza en un contexto de campaña electoral.

En la denuncia, se pone como ejemplo otro gasto a cargo del grupo de C’s en la Diputación, en este caso relacionado con el pago a una periodista “sin vinculación objetiva con ningún servicio destinado al funcionamiento del grupo Ciudadanos” en la Corporación provincial.

Las mismas fuentes consultadas apuntan a que con estos gastos con cargo a la institución provincial Javier Millán habría aprovechado su doble portavocía –en el Ayuntamiento y en la Diputación– y la disponibilidad de los fondos para reforzar una labor que está centrada fundamentalmente en las cuestiones de índole municipal. Además, recuerdan que Millán eligió figurar como liberado por la Diputación en lugar del Ayuntamiento de la ciudad hispalense, y que por tanto recibe una asignación próxima a los 60.000 euros anuales brutos frente a los 50.000 euros que le corresponderían como portavoz municipal del grupo de Ciudadanos en el Consistorio hispalense, donde desarrolla la mayor parte de sus funciones políticas.

La denuncia presentada contra Javier Millán por delitos malversación de caudales públicos y financiación irregular de partidos reclama a la Fiscalía, que ya ha abierto unas diligencias de investigación, que investigue además unos gastos “desmesurados” en taxis por parte del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento y en “publicidad para el partido en prensa y en la red social Facebook, imputados a los fondos públicos del grupo institucional del Ayuntamiento”.