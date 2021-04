Una guía para no perderse a la hora de hacer testamento

"Un testamento es un traje a medida y, del mismo modo que se puede quedar estrecho o ancho según la circunstancias, el patrimonio de una persona también cambia a lo largo de la vida". Con este ejemplo explica el abogado Abel Marín, de Marín & Mateos Abogados, ha publicado Protege tu herencia, un libro en el que pretende responder a las dudas más habituales a las que se enfrentan las personas cuando reciben una herencia o tienen que hacer testamento.

La pandemia y el aumento de las muertes, ha supuesto un récord histórico por lo que respecta a las viviendas heredadas. De hecho, en noviembre de 2020 alcanzaron la cifra más alta de los últimos 10 años: se trata de 17.157 operaciones, un 20% más que el año anterior según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).Según Abel Marín, las herencias conllevan el algunos casos "problemáticas profundas y malentendidos entre familiares, o incluso incongruencias con lo que la Ley dice sobre las herencias: hijos desheredados, división de bienes entre hermanos e incluso difuntos que no quisieron conceder los bienes a sus propios hijos". La mayoría de las herencias son entre familiares "y aquí entran en juego sentimientos, rencores guardados, etc, además de mucha información errónea. Por ejemplo, hay como una especie de bulo muy extendido sobre que la viuda o el viudo hereda si no hay testamento, y eso no es así o, por ejemplo las herencias cuando no hay testamento en una pareja de hecho".

En el libro busca acercar a los lectores las experiencias que ha vivido como abogado y ayudar a millones de familias en un aspecto tan importante las herencias y testamentos. Sobre todo, en el caso de las consideradas herencias envenenadas que llegan "cargadas de disputas familiares, o deudas y problemas financieros". En España hay "mucha disonancia en el tema de sucesiones con contenidos dispares según cada comunidad autónoma".