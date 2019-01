El perito certifica manipulación de cuentas y cheques falsos en la hermandad del Valle

Las cuentas de la hermandad del Valle presentaron manipulaciones, cheques falsos, irregularidades y devolución injustificada de facturas durante los años en que estuvieron a cargo del ex mayordomo investigado Antonio Castro.

Así lo declaró el perito que analizó las cuentas de la hermandad en el periodo entre 2011 y 2016, que compareció ante la juez de instrucción 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, para responder a las preguntas de la propia magistrada, de la defensa del investigado y del abogado que ejerce la acusación en nombre de la hermandad, que es su ahora hermano mayor Gonzalo Pérez de Alaya.

La juez dictó en septiembre de 2018 un auto de procedimiento abreviado contra Antonio Castro en el que imputó al ex mayordomo presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental, en relación con unos hechos que fueron inicialmente reconocidos por el cofrade investigado. La juez cifró la cuantía distraída en 219.660 euros.

Un perito de la acusación y otro de la defensa comparecieron ante la juez en diciembre de 1918 y la grabación del acto ha sido notificada ahora a las partes. En su comparecencia, el experto de la acusación afirmó que durante los años investigados hubo una “manipulación de las cuentas reales” de la hermandad, algunos ingresos coincidían pero otros no, había cargos apuntados en la cuenta de la hermandad pero no en el banco, se modificaron cheques y hubo diferentes anomalías como dar al banco orden de devolver recibos pese a que en aquel momento había saldo suficiente.

Algunas de las irregularidades consistían en no hacer un pago cuando se anotaba sino a veces con años de retraso. Los “cheques modificados” eran en su mayoría al portador y en ellos no coincidía la fecha o el importe. Estos cheques aparecen en la contabilidad de la hermandad pero él mismo se puso en contacto con los proveedores y le dijeron que todavía le debían el dinero.

Solo en facturas de electricidad la hermandad debía al final de un año un total de 10.500 euros en recibos devueltos, explicó el experto contable.

A una pregunta concreta de la juez, el perito aseveró que las cuentas y la tesorería fueron “alteradas de forma intencionada, se hicieron apuntes intencionados de los que se sabía que no eran verdad”, según la grabación a la que ha tenido acceso este periódico.

La defensa del ex mayordomo insistió en su interrogatorio en que ya en el año 2011, antes de la llegada de Castro en junio de ese año, las cuentas no cuadraban en unos 40.000 euros. Un experto propuesto por la defensa aseguró a la juez que el peritaje de la acusación ajusta todas las diferencias anteriores a 2011 a las cuentas de ese año. Y concluyó que “se imputa a Antonio Castro todo gasto cuyo pago no ha sido correctamente documentado”. También criticó que el peritaje de la acusación “no da ningún argumento específico de por qué algunos gastos se dan por buenos y otros no”.

El abogado de la defensa apuntó en su interrogatorio que “es posible que haya pagos no documentados porque en las hermandades, en tiempo atrás, se jugaba con los pagos en efectivo par evitar abonar el IVA”.

Una vez ratificados estos peritajes, la magistrada instructora ha dado a las partes tres días para que propongan nuevas pruebas, tras lo cual previsiblemente concluirá la investigación y abrirá el plazo para presentar los escritos de calificación.