El denunciante pide identificar a los costaleros del Baratillo que porten el fajín de Franco

En el decreto de archivo, el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, explicaba además que el hecho de que no se pretende promover ese clima de odio se desmiente con la experiencia de años anteriores, en la que “no se conoce en ninguna hermandad, ni tampoco en la Hermandad del Baratillo, promover adhesiones valorativas de crímenes de lesa humanidad, ni favorecimiento de climas de odio o violencia”.

La Fiscalía de Sevilla decidió ayer archivar la denuncia porque entiende que afirmar que la procesión constituye un acto de enaltecimiento a la figura del dictador y que se pretende promover o favorecer un clima de violencia, odio o discriminación “es una aseveración no ya hiperbólica , sino desconocedora del sentido natural religioso y también cultural de las estaciones de penitencia en la Semana Santa de Sevilla”.

Desde colectivo han apuntado que piensan que la Hermandad del Baratillo “va a rectificar” y a retirar de la imagen de la virgen el fajín donado por la hija del dictador, pero en caso de no hacerlo por eso han solicitado que se identifique a los que porten ese objeto y a los responsables de que la imagen vista con dicha prenda.

El juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha abierto diligencias previas para investigar unos hechos que inicialmente “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” (según el auto tipo dictado), pero no está previsto que adopte ninguna resolución con anterioridad a la salida procesional de la Hermandad del Baratillo, sobre todo porque el propio auto indica que antes de resolver sobre las cuestiones planteadas ha requerido al abogado denunciante para que, en el plazo de tres días, acredite la “representación del grupo 17 de marzo, sociedad andaluza de juristas para la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos”.

En la denuncia presentada en el juzgado, que básicamente reproduce el texto y los argumentos que se expusieron ante la Fiscalía, el grupo de juristas 17 de marzo ha introducido una petición al juez que no deja de resultar llamativa . Así, los denunciantes plantean al juzgado que, en el caso de que finalmente la Virgen de la Caridad del Baratillo procesione con el fajín del general Franco, se den instrucciones para que la Policía “identifique a quienes porten” la prenda militar, es decir, a los costaleros del paso de la Virgen de la Caridad. También reclaman al juez que identifique a quienes acordaron que se portara el fajín en la imagen religiosa.

La Hermandad del Baratillo saldrá mañana con el fajín donado por la hija de Franco, en medio de la polémica desatada por la denuncia del grupo de juristas 17 de marzo, que ha decidido llevar el caso a los juzgados a pesar de que la Fiscalía ha archivado la investigación al estimar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito alguno.

Moeckel: “es una intromisión en las cuestiones de la Iglesia”

El abogado Joaquín Moeckel, ex hermano mayor del Baratillo, ha aseguró que la denuncia de la asociación 17 de marzo no pretende atacar a la Hermandad, a su juicio se trata de una “intromisión en las cuestiones de la Iglesia, que es lo que de verdad se persigue” con esta denuncia presentada en los juzgados, a pesar del archivo de la investigación acordado por la Fiscalía al no apreciar un delito de odio por la exhibición del fajín de Franco.

El letrado ha advertido sobre la deriva que pueden producirse con este tipo de denuncias. “Hoy es el fajín de la Virgen de la Cardidad, y mañana ¿qué será?”, se ha preguntado Joaquín Moeckel, que ha recibido el encargo de la hermandad de responder a esta denuncia llegado el caso.