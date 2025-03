El juez archiva la causa por intrusismo y revelación de secretos contra el perito del caso Marta del Castillo

Carpetazo a la investigación por supuesto intrusismo y supuesta revelación de secreto del perito del caso Marta del Castillo. El juez de Instrucción número 7 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento de la causa abierta contra el CEO de Lazarus Technology, Manuel Huerta, que realizó el informe pericial sobre el teléfono de Miguel Carcaño, tras las "alertas" realizadas por el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Pedro de La Torre Rodríguez.

El instructor coincide de esta forma con la postura de la Fiscalía de Sevilla, que había puesto de manifiesto que no procedía continuar la investigación porque los hechos "carecen de relevancia penal". En este sentido, el juez considera que "difícilmente puede calificarse de secreto lo que es más que notorio, ya que durante años todos los implicados en el procedimiento referido anteriormente han acudido a los medios de comunicación contando o relatando sus puntos de vista sobre los hechos".

Así, prosigue el auto judicial, "no parece que el señor Huerta esté contando nada nuevo y existiendo como existen sentencia en el asunto y posteriormente aperturas de piezas separadas para investigar otros aspectos del caso, que se han ido cerrando, en modo alguno puede hablarse de relatos que infrinjan el deber de guardar silencio sobre lo que ha sido objeto de una intervención profesional".

Es más, el juez entiende que "el verdadero caballo de batalla está en la existencia o no del delito de intrusismo" y a este respecto concluye que "no corre mejor suerte la 'alerta' del colegio profesional, pues no se aprecian indicios de que el señor Huerta actuara como ingeniero técnico en informática, firmando los documentos que entregó en el jugado, en nombre de una sociedad sin que aparezca por parte alguna que se atribuye la condición de tal ingeniería".

La declaración del decano del colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Pedro de la Torre, "pone de relieve que ambas partes están inmersas en una lucha por conseguir ante los tribunales una declaración o no de aptitud para ser considerados con una categoría profesional concreta", pero por lo expuesto, "no pueden sino sobreseerse las presentes al amparo del artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)".

El perito reclama 15.000 euros por "daños morales"

Tras el archivo de esta causa, el CEO de Lazarus Technology, Manuel Huerta, mantiene la demanda que ha presentado contra Pedro de La Torre Rodríguez, al que reclama una indemnización de 15.000 euros por los "graves daños morales" que a su juicio le han causado las publicaciones relacionadas con su falta de titulación para este peritaje.

En la demanda, el CEO de Lazarus sostiene que todo el argumentario del decano y del colegio responde a "desprestigiar a una persona y una entidad al hacerles aparecer como inhábiles para la tarea encomendada por un juez, con grave perjuicio para su honor, reputación y propia imagen, tanto personal como familiar en el caso de la persona física, y profesional, dado que tienen un prestigio notable labrado a lo largo de muchos años de trabajo técnicamente riguroso", señala la demanda, que añade que "pusieron una queja ante el juzgado de Instrucción de Sevilla, que ni siquiera ha contestado".

La demanda asegura que ni Manuel Huerta ni ningún miembro de Lazarus "ha divulgado información que afecte a derechos fundamentales de terceros, ni al secreto de las comunicaciones, ni a la intimidad personal, como tampoco se ha quebrantado en ningún momento el deber de secreto profesional" y añade que la amplia trayectoria profesional "avala la profesionalidad e integridad de todos los integrantes de Lazarus", por lo que las filtraciones, insiste, proceden de "personas ajenas a Lazarus".

El CEO de Lazarus concluye que la labor del decano de Informática es "hacer ruido en medios y quejas, pero ninguna acción efectiva porque se pondría en evidencia que sus posiciones procesales son infundadas, y sus reclamaciones son impertinentes", al tiempo que señala que otros peritos le han informado de que el colegio ha presentado querellas contra ellos y han sido archivadas.

Por todo ello, Manuel Huerta considera que se ha producido una intromisión ilegítima en su honor por medio de las publicaciones en la página web del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, algo que le ha causado "graves daños morales en su propia consideración y en su intimidad personal y familiar, que deben ser indemnizados" y que cifra en 15.000 euros.