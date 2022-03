El juez autoriza el desbloqueo sólo de los móviles de Miguel Carcaño y Marta del Castillo

El juez autoriza al perito el acceso a los teléfonos de Miguel Carcaño y de Marta del Castillo, pero no a los del resto de los implicados en el caso. Después de que el perito Manuel Huerta, CEO de la empresa Lazarus, solicitara en enero pasado los códigos PUK para el desbloqueo de las tarjetas SIM de los implicados, el juez de Instrucción número 4, Álvaro Martín, ha autorizado el acceso pero sólo a los móviles de Carcaño y de Marta, si bien ha pedido al perito que amplíe su solicitud "indicando la titularidad de las tarjetas SIM" respecto a las cuales solicita que se le aporten los número PUK para proceder a su desbloqueo.

El auto, al que ha tenido acceso este periódico, se ha dictado en la pieza separada para la búsqueda de Marta del Castillo que este juzgado mantiene abierta desde el año 2009, cuando se produjo el asesinato, y en el mismo el magistrado recuerda que "es cierto" que Miguel Carcaño ha autorizado la práctica de las diligencias interesadas respecto del teléfono o teléfonos de los que es titular -lo hizo en una carta en la que aseguraba que "ya se terminó el tiempo de mentir para encubrir" a su hermano-, por lo que el juez concluye que "cabe, para él y sólo para él, así como para los terminales de la propia víctima acordar lo interesado".

En cualquier caso, el instructor asevera que no puede extenderse "el análisis de la información a número distintos a éstos limitándose la pericia al análisis de datos telefónicos crudos referentes a los terminales telefónicos de los que aparece como titular o usuario Miguel Carcaño, del que era titular o usuaria Marta del Castillo, quedando excluidos de la pericia el resto de terminales telefónicos, por referirse a personas para los que no existe una causa que justifique dicho estudio, no constando que consientan al mismo". Es decir, deja fuera del análisis los teléfonos y datos de Javier Delgado, hermano de Carcaño, de su novia, María García, y de los amigos de Carcaño Samuel Benítez y Javier García Marín, el Cuco.

Sobre los límites de la pieza separada, el juez recuerda que en la misma se estableció como objeto del procedimiento que no puede se otro que la "comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que seencuentra el cuerpo de la víctima Marta del Castillo Casanueva, lo cual integra la única razón del mantenimiento de la presente pieza, sin que a través de ella pueda alcanzarse a una revisión de lo ya enjuiciado, ni a la ampliación de la instrucción lo cual excede el marco de este procedimiento".

Este límite, prosigue el juez, es "trascendente en el caso que nos ocupa y respecto a lo interesado por el perito, pues el mismo se centra en investigaciones que abarcan al penado por aquella muerte de Marta del Castillo Casanueva y a terceros respecto a los cuales se acordó la absolución y que no consta hayan autorizado la práctica de diligencia alguna de esta naturaleza", manifiesta.

Mensaje del juez al perito: en esta pieza sólo se busca el cuerpo, "no esclarecer la autoría de los hechos"

El juez recuerda al perito que las diligencias que se desarrollan en esta pieza separada "no tiene por objeto el esclarecimiento de la autoría de los hechos, como parece que el perito viene a entender en su solicitud de identificación de número PUK. Esta pieza separada se ciñe a la comprobación del lugar en el que pueda encontrarse el cuerpo de Marta del Castillo, siendo ésta la perspectiva que debe seguir en la pericial".

Tras esta aclaración, el juez señala que debe tenerse en cuenta el "propio límite subjetivo de esta investigación" ha de quedar "limitado a los terminales de los que era titular o usuario Miguel Carcaño o la propia Marta del Castillo", y justifica la petición de aclaración al perito porque en su solicitud se refieren sólo los número IMEI "pero no se identifican los teléfonos a los que estarían vinculados, ni la titularidad de esas tarjetas, por lo que, previo a resolver, procede requerir al perito para que concrete estos extremos".