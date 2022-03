La Audiencia cierra la vía para volver a incriminar al hermano de Carcaño

Un nuevo zarpazo para la familia de Marta del Castillo. La Audiencia de Sevilla ha cerrado la vía para volver a incriminar a Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, en el asesinato de Marta. La Sección Tercera de la Audiencia ha dictado un auto en el confirma la decisión del juez de Instrucción número 4, que en mayo de 2021 ratificó el archivo de la última línea de investigación contra el hermano de Miguel Carcaño, porque entiende que la nueva versión de Carcaño sigue siendo "ilógica, absurda e increíble" como ya puso de manifiesto el propio tribunal en el año 2014 cuando dio carpetazo por primera vez a la imputación del crimen al hermano de Carcaño.

Ahora el tribunal ratifica la decisión del instructor al estimar que la "única prueba" que hay sobre la séptima versión de Miguel Carcaño es precisamente su declaración, pero entiende que su testimonio "carece de credibilidad" después de todos estos cambios de versión.

"La única prueba que, con los datos de los que se dispone, permite atribuir la muerte de Marta del Castillo a la acción de Francisco Javier Delgado Moreno, es la declaración de su hermano, y ésta carece de credibilidad para sustentar dicha imputación, ni el hecho de la posible discusión por motivos económicos o delictivos derivados de la obtención fraudulenta de una hipoteca, permite inferir que se produjera la disputa indicada por Miguel Carcaño el día en el que se produjo la muerte de la menor, ni tampoco las datos que pueden derivarse de las pruebas periciales propuestas por la acusación particular pueden sustentar la pretensión que da lugar a estas actuaciones", afirma el auto, cuya ponencia corresponde al magistrado Ángel Márquez y al que ha tenido acceso este periódico.

La Audiencia señala, con respecto a las pruebas propuestas por la familia de Marta, que la determinación de la hora en la que se utilizó el tensiómetro "no determina que Francisco Javier Delgado estuviera en la vivienda de León XIII, ni tampoco un nuevo examen de los móviles aportaría datos relevantes sobre la participación de él en la muerte de Marta del Castillo, igual debemos decir de las testificales propuestas y de la repetición de la declaración del investigado y de Miguel Carcaño".

El tribunal comparte igualmente con el juez de Instrucción su "acertada" decisión de rechazar el careo propuesto entre Miguel Carcaño y Francisco Javier Delgado, "máxime cuando la experiencia demuestra la inutilidad de dicha prueba para el esclarecimiento de los hechos y el carácter excepcional que le otorga el legislador".

En este caso, prosigue la Audiencia, la nueva versión de los hechos afecta a su hermano, al que atribuye ser el autor material de la muerte de la menor, golpeándola con una pistola en dos ocasiones y se quien se deshizo del cuerpo junto a él, todo ello indicando una nueva localización del cuerpo en la Rinconada que ha dado lugar a la práctica de "nuevas e intensas labores de búsqueda" que, "como anteriormente había sucedido, ha resultado negativas", añade.

Por todo ello, concluye con el instructor en la "inexistencia de indicios suficientes" para mantener la investigación iniciada contra el hermano de Carcaño por su participación en la muerte y desaparición de Marta.

Una declaración "ilógica, absurda e increíble"

La Audiencia recuerda que esta nueva línea de investigación ya fue analiza en otro auto dictado el 26 de mayo de 2014 -cuando se confirmó el archivo de la imputación contra Javier Delgado- y recuerda que en esa resolución ya pusieron de manifiesto que “la mera declaración de Miguel Carcaño, no permite sostener la reapertura de la causa, y más cuando la misma, como bien se encarga de exponer el Instructor, es ilógica, absurda y no está apoyada en dato objetivo alguno. En quien concurren motivos sobrados de incredibilidad subjetiva, no cabe apoyar por más tiempo una imputación de delito como la efectuada, visto su quehacer en el iter de la larga investigación que ha provocado, en el que ha facilitado, al menos, siete versiones de la forma que, como dice, se produjeron los hechos, ofreciendo una última, de forma consciente, que ha motivado una obligada investigación para diluir las lógicas expectativas abiertas en los familiares de la víctima, que debe concluirse, pues no se aportan datos objetivos que corroboren su versión y más cuando sus manifestaciones valoradas con inmediación resultan increíbles”, como así valoró el Instructor cuyos razonamientos damos, nuevamente, por reproducidos".

Los padres de Marta del Castillo habían pedido a la Audiencia de Sevilla que reabriera la investigación a Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, y se practiquen una serie de pruebas, entre ellas el análisis del tensiómetro con el que Carcaño supuestamente comprobó que la joven había fallecido, así como que ambos hermanos vuelvan a declarar y haya un careo entre ambos, todo ello con la finalidad de hallar “la verdad material” de lo que ocurrió en el piso de León XIII y de esta forma se pueda encontrar el cuerpo de Marta y “dar a sus padres, hermanas, abuelos, tíos y el resto de la familia y amigos el descanso y la paz que merecen todas las personas”.