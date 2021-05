El juez ratifica el archivo de la última línea de investigación contra el hermano de Carcaño

La causa por el asesinato de Marta del Castillo, insiste el auto, se encuentra "con sentencia firme y sólo la presentación de datos objetivos nuevos, que aporten líneas no descartadas en el anterior procedimiento o que revelen evidencias trascendentes, puede permitir una nueva investigación como la que ahora se intenta. No es sólo una cuestión de utilidad u oportunidad, sobre lo cual se informa por el Ministerio Fiscal en su informe de 19 de marzo de 2021, con argumentos que aquí se acogen, sino que tampoco existe base para reabrir la instrucción de un asunto ya sentenciado".

Para que pudiese alcanzarse un resultado como ése, concluye, "sería preciso se diesen las circunstancias previstas en los artículos 954 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Crimninal, o la concurrencia, respecto de terceros no enjuiciados por estos hechos o enjuiciados a título distinto del que se venga a pretender, la concurrencia decimos de elementos de entidad suficiente para acordar la investigación judicial y, como ya se ha razonado, no es este el caso, dada la falta de trascendencia de los datos nuevos aportados", asevera el auto.La familia de Marta del Castillo, que no está conforme con la decisión del juez, presentará un recurso de apelación contra este auto para que la Audiencia de Sevilla se pronuncie sobre si debe o no reabrirse la investigación por estos hechos.