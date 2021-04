La Policía clonará los móviles de Carcaño y de Marta del Castillo

La Policía Nacional clonará los teléfonos móviles de Miguel Carcaño y de Marta del Castillo para tratar de reconstruir la geolocalización de estos aparatos y conocer los movimientos realizados la noche del 24 de enero de 2009, en un nuevo intento por encontrar los restos de la joven. La Policía Nacional ha confirmado al juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Álvaro Martín, la posibilidad de clonar los teléfonos y la Fiscalía ya ha informado favorablemente a la realización de esta prueba, que ahora deberá acordarse en un auto, según han explicado a este periódico fuentes de la investigación.

En principio, la clonación sólo se realizará del teléfono móvil de Miguel Carcaño, que fue intervenido durante la investigación del asesinato de Marta, y de la propia joven desaparecida, mientras que la Fiscalía ha recordado que esta prueba no puede realizarse sobre los teléfonos de los otros investigados -el hermano de Carcaño, su novia, y Samuel Benítez-, quienes fueron absueltos, mientras que en el caso del que fuera menor Javier García Marín, el Cuco, sería el juez de Menores el que debería decidir sobre la posibilidad de clonar su teléfono, han precisado las mismas fuentes.

Esta prueba fue solicitada por la familia de Marta del Castillo en la pieza separada que el juzgado que investigó el asesinato mantiene abierta para tratar de localizar el cuerpo. La abogada de la familia, Inmaculada Torres, pidió la realización de este análisis después de que un perito consultado por la acusación informara de que era factible la clonación de los teléfonos móviles, a pesar de los 12 años que han transcurrido desde el crimen, y que gracias al avance de la tecnología sería posible reconstruir con mayor exactitud la geolocalización de los teléfonos.

De esta forma, podrían conocerse con más detalle los movimientos de Carcaño del día de autos y podría contribuir a encontrar el lugar donde pudo ser ocultado el cadáver, que sigue siendo la pieza del puzle sin resolver en todos estos años. La clonación se haría con una nueva técnica y el análisis no se basaría en el estudio de las posiciones facilitadas por las antenas repetidoras, que ya fueron investigadas en su momento.

Tras el informe de la Policía que avala que se haga este análisis de los teléfonos, el juez Álvaro Martín ha pedido a su vez a la Fiscalía que se pronuncie sobre la realización de esta nueva pruebas, antes de resolver sobre la misma. El Ministerio Público se ha mostrado a favor de la clonación de los teléfonos, siempre que la prueba se limite a los móviles de Carcaño y de Marta del Castillo. Con este dictamen de la Fiscalía, el juez acordará previsiblemente la clonación de los teléfonos.

Carcaño utilizaba varios móviles

A lo largo de la instrucción de la causa se determinó que Carcaño utilizaba varios móviles, uno de los cuales figura entre las piezas de convicción que fueron intervenidas cuando fue detenido y que todavía están bajo custodia de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, el tribunal que enjuició el caso y condenó a Carcaño, absolviendo a los otros acusados.

A finales de 2013, después de que Carcaño ofreciera su séptima y última versión del crimen –en la que acusaba a su hermano del asesinato de Marta–, la Policía Nacional ya remitió un informe al juzgado en el que aseguraba que estaba revisando la localización de los teléfonos móviles y las declaraciones del asesino confeso Miguel Carcaño para ver si existía alguna relación con la finca Majaloba, el lugar donde había afirmado en su última versión que habían enterrado el cuerpo de la joven.

En ese informe, los investigadores comunicaban al juez que estaban “revisando profundamente toda la investigación practicada hasta la fecha (localización de llamadas de Miguel Carcaño y declaraciones prestadas por las diferentes personas que figuran en la investigación relacionada con él) por si se pudiera relacionar tal posicionamiento con el lugar de enterramiento que se busca”.

De otro lado, la Fiscalía de Sevilla ha insistido recientemente en solicitar el archivo de la última línea de investigación abierta contra el hermano de Miguel Carcaño sin practicar ninguna prueba, a raíz del informe de la Policía que corrobora que Carcaño presentó documentos falsos para que le concedieran la hipoteca sobre el piso de León XIII donde se produjo el asesinato. El juez no se ha pronunciado aún sobre la petición de sobreseimiento, aunque el archivo es más que probable tras el informe del Ministerio Público.

La Fiscalía se opone a la práctica de las nuevas pruebas y reitera la petición de archivo de la causa, al entender que no se puede volver a realizar una investigación sobre unos hechos y unas personas que ya han sido juzgadas, dado que se incurriría en la prohibición legal de la “cosa juzgada”, que recoge el principio non bis in ídem.