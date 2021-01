El juez busca a un jubilado del ERE de Mercasevilla que falleció hace cinco años

Falleció hace cinco años en un accidente de tráfico, pero su defunción no está inscrita en el Registro Civil ni hay constancia documental. Son las cosas que suceden a veces en la Administración de Justicia y que no estamos acostumbrados a ver en otras administraciones, como la Agencia Tributaria, que cuentan con muchos más medios de control y de seguimiento de la información que afecta a los usuarios. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha encomendado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que informe sobre el "posible fallecimiento, o en su caso, averigüe el paradero" de José Fernández Solís, un jubilado del ERE de Mercasevilla que falleció en 2016, cuando el actual instructor de los ERE no investigaba las macrocausas.

En una providencia que tiene fecha del pasado lunes, 18 de enero, el magistrado señala que al no contar ele juzgado "con otros medios de comprobación", ha acordado que se libre oficio a la Guardia Civil para que determine si este investigado en la pieza del ERE de Mercasevilla ha fallecido, después de que el juzgado de Paz de la localidad de Camas haya informado de que no consta inscrita la defunción de esta persona, "ni comunicación alguna por el Registro Civil para la inscripción de dicha defunción".

Y todo ello, a pesar de que la muerte de José Fernández Solís fue un hecho notorio, dado que incluso se publicó su desaparición y el accidente en el que perdió la vida. El cadáver del jubilado de Mercasevilla fue localizado por la Guardia Civil el 3 de septiembre del año 2016, dentro de su coche, que se había despeñado por un barranco cuando la víctima se desplazaba desde Santiponce al municipio onubense de Almonaster La Real, donde tenía una reunión.