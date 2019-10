La juez cita como investigado al ex presidente de la SEPI el 2 de diciembre

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha acordado citar al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, y a los responsables de Magtel, Isidro y Mario López Magdaleno, los días 2 y 12 de diciembre, respectivamente, después de que la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya ordenara por segunda vez la reapertura de la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

En un auto, al que ha tenido acceso este periódico, la juez acuerda ampliar la presente investigación, siguiendo las órdenes de la Audiencia de Sevilla, a los delitos de malversación de causales públicos, cohecho, tráfico de influencias, y fraude y exacciones ilegal, además del delito de prevaricación que se investigaba inicialmente.

La instructora, además de la declaración del ex presidente de la SEPI y de los responsables de Magtel, ha acordado asimismo citar con la condición de investigados a la "totalidad" de los miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación, a fin de que "puedan mantener, ampliar o matizar sus declaraciones anteriores, y prestar nueva declaración quienes no lo hicieron con anterioridad". Se trata de un total de 13 funcionarios y técnicos que formaron parte de ambos órganos y que han sido citados a declarar en diversos días entre el 11 de noviembre y el 2 de diciembre. Entre ellos se encuentra la ex directora general de Minas María José Asensio, que volverá a declarar el 11 de noviembre tras haberlo hecho en 2015, cuando aseguró que la Junta había actuado absolutamente dentro de la legalidad e incluso había sido "especialmente exquisitos" en la tramitación del concurso.

El 11 de noviembre a juez también ha acordado que declare como testigo la subdirectora general de minas en el año 2015, Susana Sarriá Sopeña. Vicente Fernández Guerrero declarará el día 2 de diciembre, mientras que los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno comparecerán el días 12 de diciembre.

Por último, la magistrada ha acordado solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que informe sobre los "cargos que ostentaban los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para la adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar, y los puestos que desempeñaron tras el mismo y hasta la fecha en que se expida la información referida", extendiendo esta información al que fuera secretario de la consejería de Economía e Innovación, Vicente Fernández Guerrero.

La magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya reabrió la semana pasada y por segunda vez la causa por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar porque entiende que hay "poderosos indicios" de un delito de prevaricación, entre otros, por la adjudicación a Minorbis-Grupo México del concurso público para la reapertura de la explotación minera.

El auto de la juez Alaya "ordenaba" a la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que tomara declaración en calidad de investigados a los responsables de Magtel, Isidro y Mario López Magdaleno, y al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández -que dimitió tras conocer la resolución-, al tiempo que requería a la Junta de Andalucía para que informe sobre los "ascensos" que se hayan realizado a los miembros de la mesa de contratación y la comisión técnica del concurso.

Sobre este último extremo, la Audiencia ponía de manifiesto que podría haber además indicios de un posible delito de cohecho en relación con la promoción de los funcionarios que integraron la mesa y la comisión porque esos ascensos "podrían considerarse recompensa por los actos ilícitos presuntamente realizados".

El auto criticaba con vehemencia -aunque la juez dice que le ha servido "de guía y referencia para resolver este recurso"- el informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que concluyó que la Junta de Andalucía no favoreció a Minorbis en el concurso, en detrimento de la empresa perdedora, Emerita Resources.