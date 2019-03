Segundo carpetazo judicial a la causa por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

Llegados a este punto, prosigue la juez, "sin que se haya podido acreditar como se ponía de manifiesto en la denuncia inicial y ampliaciones sucesivas que, las decisiones 'injustas y arbitrarias' relacionadas con la convocatoria y posterior adjudicación de la explotación de la mina fueran tendentes a beneficiar a Minorbis S.L., como filial del grupo Magtel, fundamentado ello en la amistad que vincularía a la familia López Magdaleno con altos cargos en la consejería, a nadie se le escapa que resulta difícil sostener la figura de la prevaricación que exigiría afirmar que las personas denunciadas, actuando de común acuerdo, resolvieron injustamente a sabiendas sin que se haya podido poner de manifiesto cuál fuera el móvil de dicha actuación", asevera el auto.

No se ha encontrado "sospecha o indicio de contubernio"

Pero es que además, tratándose de analizar la actuación de un órgano colegiado, sería preciso haber acreditado que sus miembros se "concertaron entre sí para producir un resultado previamente predeterminado mediante la infracción de las normas que regían el procedimiento. Y sobre este particular no se ha podido encontrar rastro alguno a lo largo de la presente investigación, ni siquiera tras el análisis y rastreo que la UCO lleva a cabo de decenas de miles de correos electrónicos que los que no se puede extraer sospecha o indicio de contubernio entre los miembros de la mesa del concurso o de la comisión técnica".

Por ello, dice la magistrada, deberá ser la jurisdicción contencioso-administrativa la que resuelva los aspectos que son objeto de impugnación por las acusaciones, dado que Emerita también llevó el caso a esta jurisdicción pero se apreció la "prejudicialidad penal".

La instructora admite que el procedimiento de reapertura de la mina de Aznalcóllar fue "ciertamente particular, hasta el punto de dictarse un Decreto-Ley de regulación del proyecto", y añade que "no es descartable que en determinados aspectos se apremiase a los técnicos que en el mismo trabajaron por razones de calendario, pero ni siquiera correr más de lo aconsejable en un proyecto de esta naturaleza y complejidad es equivalente a prevaricar y menos aún consta que lo hicieran de común acuerdo quienes integraban órganos colegiados -la Mesa y el Concurso-".

La juez recuerda asimismo el principio de intervención mínima del derecho penal, al afirmar que "ante la disparidad de criterios que se observan en los informes periciales y dictámenes técnicos aportados a instancias de la acusación particular, de un lado, y de las defensas, de otro, lo que no debe olvidarse es que no es terreno propio de la jurisdicción penal y en concreto del delito de prevaricación el entrar a discernir sobre las bondades y ventajas, de uno y otro, sino antes al contrario, el papel del orden penal debe ser apreciar si realmente son clamorosamente inviables o no alguna o algunas de las propuestas refrendadas en la resolución de adjudicación".