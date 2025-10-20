Empieza el juicio a la madre que dejó a su bebé recién nacida en un contenedor de basura en Los Palacios: "No quería hacerle daño"

La Audiencia de Sevilla ha empezado este lunes a juzgar a la mujer de Los Palacios cuya bebé recién nacida fue hallada dentro de un contenedor de basura por unos vecinos. La niña, por suerte, sobrevivió y a día de hoy está con su abuela materna, pero la madre ha sido acusada de un delito de asesinato en grado de tentativa y la Fiscalía reclama para ella catorce años de cárcel. Para defenderse ha alegado que ni siquiera sabía que estaba embarazada, que se quedó "en estado de shock" al parir a la criatura "en el váter" de la casa de sus padres y que lo único que se le ocurrió fue pedirle a su amigo José Antonio L.V. "que cogiera a la niña, la pusiera en una cajita y la dejase al lado de un contenedor", supuestamente para que alguien la recogiese. "No tuve la intención de hacerle daño", ha asegurado ante el tribunal de la Sección Tercera.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 18 de diciembre de 2023. La acusada, que vivía con sus padres, les pidió que acudieran a la tutoría de su hija mayor, entonces de seis años, porque ella se encontraba mal. "Me entraron unos dolores muy grandes, yo tengo ovarios poliquísticos y cada tres, cuatro o cinco meses me vienen los dolores. Pero yo no sabía que estaba embarazada, pensé que tenía que dar de cuerpo", ha explicado. Obviamente no fue eso lo que ocurrió en el cuarto de baño. Lo que hizo fue dar a luz "sin asistencia". A continuación le cortó el cordón umbilical "con unas tijeras". "La niña cayó y yo la saqué", ha reconocido también.

A continuación habló con el otro acusado, para quien la fiscal pide sólo seis meses de internamiento psiquiátrico al asumir la atenuante de eximente incompleta de anomalía psíquica. José Antonio L.V. padece un 67% de discapacidad mental y estaba pasando unos días en esa casa. "Cogí y le dije que cogiera a la niña, que la pusiera en una cajita y la pusiera al lado de un contenedor por si pasaba alguien", ha reconocido. Pero al mismo tiempo ha afirmado que se encontraba "en estado de shock". Además, ha añadido, en las horas previas había consumido "cocaína, porros y bebidas".

"No supe reaccionar", ha seguido diciendo Ángeles V.V. "Mi intención era que alguien la recogiera, sabía que por allí pasaba gente", ha indicado. Y después ha contestado que "no" a la pregunta de si era consciente de que la niña podía morir por culpa de lo que le hizo.

A modo de explicación, o más bien de excusa, la madre biológica de la víctima ha rememorado que con el nacimiento de su primogénita lo pasó bastante mal. "Cogí una depresión postparto muy mala, el padre de la niña me abandonó estando yo en el paritorio y se marchó con mi hermana de sangre. La niña se me quedó medio muerta cuando le di el pecho", ha relatado.

De todas formas, Ángeles V.V. debió de tener muy claro que algo malo había hecho porque tardó veinte días en ser encontrada por la Guardia Civil. Y los agentes ni siquiera la buscaban como sospechosa, sino "como testigo", según ha narrado uno de los investigadores. Pero ella primero se fue del domicilio de su familia y después se refugió en el campo junto a otro joven que ha admitido hoy que se sintió "engañado" por ella. "Me habló por Facebook y me dijo que su madre la había echado de casa. Yo la recogí, era Navidad y me dio lástima", ha señalado este testigo, que también sufre un alto porcentaje de discapacidad intelectual.

"Nos fue dando largas", ha lamentado otro guardia civil. "Nos estaba eludiendo totalmente", ha apostillado otro compañero. Este último testigo ha recordado que llegaron a quedar con ella en su casa y después en el hospital de Valme, pero a ninguna de las citas se presentó. Y hasta el 9 de enero de 2024 no fue encontrada.

Por estos hechos, la Fiscalía inicialmente pide catorce años de prisión para Ángeles V.V. por un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco. También solicita que se la prive del ejercicio de la patria potestad respecto a la pequeña, que esté diez años en libertad vigilada y que se le prohíba acercarse a menos de 500 metros de ella o su familia de acogida durante 24 años.

En cuanto a José Antonio L.V., la petición es de seis meses de reclusión y que se le imponga la medida de internamiento en un centro adecuado a su anomalía mental por un tiempo no superior al de la pena privativa de libertad.